技職銜接再深化 大安高工與明志科大簽署MOU

大安高工與明志科技大學簽訂策略聯盟合作備忘錄，深化師資和課程合作

大安高工行政團隊與家長會代表前往明志科技大學參訪交流

為強化技職人才培育，臺北市大安高工與明志科技大學簽署策略聯盟合作備忘錄，透過制度化銜接與面對面交流，奠定課程銜接、升學規劃與學習輔導的合作基礎。日前，大安高工行政團隊與家長會代表前往明志科技大學參訪，實地了解大學端教學規劃、學習資源與學生發展規劃。

大安高工校長楊益強表示，學校與明志科技大學簽訂合作備忘錄後，雙方將針對課程內容、師資與實作設備展開深化合作，協助學生從技術型高中順利銜接大學端課程學習。目前大安高工設有電機、電子、資訊、控制、冷凍、圖文傳播、機械、電腦機械製圖、汽車修護及建築等10個職科，皆可與明志科大相關系所銜接，未來也有機會引進科大端師資，進一步深化學生學習。

大安高工指出，為讓家長更了解臺灣技職教育體系，學校日前邀請家長代表一同前往明志科大參訪。明志科大分享以產業需求為導向的學程設計，涵蓋工業人工智慧、半導體材料與製程、電子工程、材料工程、化學工程、工業工程與管理，以及環境與安全衛生工程等領域，並安排實驗室導覽，讓家長近距離了解實作環境與教學設備。

楊益強校長表示，此次參訪讓家長更清楚了解技術型高中學生的升學發展，以及在科技大學的學習與生活樣貌。明志科大也向家長說明大三全年全職實習制度，以及多元獎學金與補助措施，協助學生累積實務經驗、提升即戰力，並減輕就學負擔。