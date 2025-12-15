技能之光 花工全國工科競賽奪4金手

得獎師生與曾銘文校長合影

國立花蓮高工參加「114學年全國工業類科技藝競賽」，參加的六個職種，共抱回四座金手獎、五項優勝，展現學生工科技能的專業，成績亮點。

獲得測量職種金手獎的得主馬偉翔、許恩盛，在訓練過程中，不僅精進專業技術，也逐步培養凝聚共識與溝通協調的能力，兩人每天不間斷投入練習，反覆進行測量觀測與數據分析，力求每一個數據都精準到位，他們認為，「給自己一點壓力，就是前進的動力」。而機器手臂職種金手獎得主陳名鋐、戴煜軒則表示，要以實際行動證明，不一定只有讀書才有未來，只要專注於技術實作，同樣能開創屬於自己的一片天。



花工校長曾銘文表示，學校持續強化學生專業技能培育，並積極鼓勵學生考取證照，提升就業競爭力，而在完善的企業支持與產學合作機制下，競賽選手得以專心投入訓練，並在各類技能競賽中屢創佳績，充分展現技職教育與產業需求緊密接軌的豐碩成果。