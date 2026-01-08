技能到位、職涯重啟！中彰投分署勞動學苑115年22門職訓課程登場

▲接受職前訓練學員於電腦輔助機械製圖班結訓日開心合影。（圖／中彰投分署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】因應產業快速變動與在地人才需求，勞動力發展署中彰投分署勞動學苑將於115年在彰化地區開辦多元職業訓練課程，合計22門課程，提供在職與待業民眾約440個名額，課程設計緊扣彰化在地產業脈動及市場人才需求，從設計、AI應用到製造與倉儲管理等專業技能，讓學員學得會、接得上，也找得到工作。外出求學的鹿港倆兄弟先後返鄉參加機械製圖相關訓練，訓後成功跨域就業，為職涯按下重新啟動鍵。

▲年濠在電腦輔助機械製圖班結訓日分享上課心得。（圖／中彰投分署提供）

中彰投分署指出，勞動學苑115年在職訓練規劃12班、招生240人，課程涵蓋製造、設計、行銷與管理等領域，包括影像編修、平面設計及企業常用的ISO9001品質管理訓練。同時因應彰化以製造業為主的產業結構，也開設電腦輔助立體製圖(基礎)及電腦輔助機械製圖(進階)班，並規劃平日及假日班別，讓在職者能彈性進修，在不離開職場的情況下，逐步累積轉職與升遷所需實力。此外，職前訓練則規劃10班、招生200人，聚焦新興科技與高就業導向技能，包括AI影像與網頁設計、3D列印與電腦繪圖、智慧電商與自媒體行銷實務，以及結合證照與實作的倉儲管理與堆高機操作等課程，協助學員從零開始培養就業即戰力。

李境梧原就讀理學院相關科系，24歲返鄉回到鹿港尋職時，發現所學理論難以對接在地產業需求，對未來一度感到迷惘，因而跨領域投入「電腦輔助機械製圖班」，從工程圖學與機械加工基礎學起。歷經近六個月密集職前訓練，在勞動學苑為結訓學員辦理的廠商媒合面試中，同時獲得3家企業青睞，順利投入製造業發展。他的哥哥李年濠大學主修傳播領域，畢業後做過採購等多種工作，看到弟弟受訓後穩定就業、薪資逐年成長，也下定決心轉換跑道，報名參訓，系統性培養2D與3D製圖能力，結訓後順利轉職為助理工程師，至今穩定就業已近一年。

中彰投分署表示，勞動學苑鄰近多處工業區，電腦輔助機械製圖人才廣泛應用於機械設備、工具機及金屬加工等產業；而倉儲管理與堆高機操作人員，則是製造與物流體系中不可或缺的關鍵角色，相關職缺需求長期穩定。115年勞動學苑職訓課程將陸續於彰化地區開班招生，課程與報名資訊請至「台灣就業通」查詢，或洽勞動學苑（04-7771678）。