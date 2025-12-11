技能競賽金牌選手職涯啟動早 成技職亮點人物

（中央社記者陳至中台北11日電）勤益科技大學機械系二年級學生黃信詒是技能競賽金牌選手，藉由勞動部、學校產學合作安排，早早進入大立光電，透過實務訓練接觸業界，提早累積經驗和財富，獲選技職亮點人物。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿，介紹最新一期的技職亮點人物。黃信詒從小就愛玩積木，對機械結構有濃厚的興趣，國中就開始嘗試技藝競賽，後來追隨哥哥的腳步，進入台中高工與職訓局合作的產學專班。

黃信詒高一在學校讀書，高二在職訓局接受專業機械操作與理論訓練，高三開始密集投入技能競賽準備，每日從早到晚進行加工、焊接與組裝練習，高三時如願拿下第一張中區金牌，但在全國賽中失利。

進入勤益科大後，黃信詒再拚一次，總算穩定發揮，成功奪下全國技能競賽工業機械職類金牌。他並藉由學校的媒合，提早進入大立光電工作，從大二開始，白天工作，下班後算準車程回學校學習，把握理論與實務相互驗證的學習模式，也朝著人生第一桶金邁進。

黃信詒表示，技能競賽和產業實習可累積專業技能，也培養臨場反應與解決問題的能力，這是課堂之外的重要收穫。他以自身經歷，建議尚未確定升學方向的中學生，不妨可考慮技職教育，藉由實作發掘興趣與潛能，過程中不但獲得專業成就感，未來也會是產業界炙手可熱的人才。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬表示，黃信詒的經驗，正是技職教育結合產業合作、啟發學習動機並引導學生走向專業發展的最佳示例。學生及早啟動興趣探索與技能培養，不僅能奠定職涯方向，更能在國際競爭中站穩腳步。（編輯：吳素柔）1141211