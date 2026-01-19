技藝升學 北市高中特色招生提供426名額

臺北市教育局公告「115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」簡章

臺北市教育局公告「115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」簡章，115學年度共有10所學校、23個專業類科參與招生，提供426個入學名額。私立招生學校免採會考學科成績，直接依各校術科測驗成績入學，讓擁有技藝潛能的學生提早鎖定理想志願，找到適合自己的學校及類科。

臺北市教育局技職教育科陳秉熙科長表示，特色招生專業群科甄選入學是為具技藝傾向及藝術天賦的國中學子，提供不以學科成績為唯一評量標準的升學管道。本次參與招生的學校包括士林高商、協和祐德高中、金甌女中、東方工商、開平餐飲、稻江高商、景文高中、泰北高中、華岡藝校及惇敍工商，招生類科橫跨設計、餐飲、舞蹈、戲劇、汽車、建築、商業、應用英語及日語等多元領域，每位學生限擇一校一科報名。

陳秉熙科長說明，今年參與招生的類科共有23個，商業經營科規劃AI商業決策、時尚行銷、微型創業等課程，讓學生成為商務職人；餐飲科課程包括中西餐及烘焙實作，透過五感體驗，培育餐飲經營管理人才；汽車科學習汽車科技及進口車輛檢修，並前往知名車廠實習，打造汽車專業幹部；室內設計科串聯智能居家，規劃空間美學，孕育3D空間繪圖設計師。表演藝術科結合舞蹈、戲劇、音樂，養成劇場演出、廣播公司、電視台、唱片公司等相關影視人才。

臺北市教育局表示，特色招生專業群科甄選入學招生簡章已經上網公告在臺北市特色招生專業群科報名專屬網頁，報名採兩階段方式，第一階段為「網路填寫報名資料」，從3月2日上午9時至3月10日下午4時止，考生須完成「網路填寫報名資料」；3月11、12日上午9至12時及下午1至4時，由學生就讀的國中學校至士林高商辦理第二階段「現場審件」。完成報名的學生將在4月12日到報名學校參加術科測驗，5月18日上午9時公告術科成績，6月11日上午9時公告放榜結果。

臺北市教育局表示，各校術科測驗內容、評分標準及錄取門檻，可上網下載並瀏覽「臺北市115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學簡章」，相關疑問可洽詢各招生學校。