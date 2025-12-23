技術傲視國際！大同醫護勇奪FHIR「技術創新獎」 實力獲衛生福利部認證

財經中心／王文承報導

台灣醫療資訊發展邁向關鍵里程碑！由衛生福利部資訊處主辦、全球首創之「第一屆國際FHIR伺服器效能競賽」於今日（23日）在台北生技園區舉行頒獎典禮。大同醫護攜手大同世界科技，憑藉卓越的系統優化技術與前瞻架構，在眾多國內外頂尖團隊中脫穎而出，榮獲「最佳技術創新獎」。此項殊榮不僅證實了大同醫護在FHIR伺服器處理效能上的國際競爭力，更展現了集團整合技術資源，協助醫療機構打造次世代數位醫療平台的堅實實力。

對接國家政策 推動安全快速的醫療資訊共享體系



衛生福利部資訊處李建璋處長於開幕致詞表示：「透過此競賽匯集產業創意與技術能量，有助於打造更快速、更可靠的醫療資料交換環境，使醫療院所能即時掌握病患資訊，減少行政負擔，並讓民眾在跨院就醫時獲得更順暢的服務。未來衛生福利部將持續整合專業能量，推動國家資料標準政策，打造安全、快速、智慧的醫療資訊共享體系。」

大同醫護在此次競賽中與大世科共同合作，針對FHIR伺服器的底層架構進行深度優化，成功實現了李處長所強調的「毫秒級」反應效能，為未來國家推動巨量醫療數據調閱與AI應用落地，提供了最穩健的數位高速公路。

總經理：30年落地知識財補齊FHIR生態系拼圖



大同醫護張智為總經理表示：「FHIR成功3要素，台灣FHIR占有絕對優勢，第一：台灣醫療的資料豐富性；第二：台灣硬體廠商生態鏈；第三：軟體落地應用面。大同醫護擁有30年落地醫療資訊系統的知識財可以補齊最後一塊拼圖。」此次獲獎不僅是技術上的肯定，更是大同醫護將深厚的領域知識轉化為標準化、高效能解決方案的實證。

實績驗證與政策領航：全方位響應健保、公衛政策應用



大同醫護的FHIR技術方案已具備豐富的實戰經驗，先前承攬「國立灣大學醫學院附設醫院—FHIR伺服器授權服務」專案，已成功協助台大醫院、輔大醫院及敏盛醫院三家指標性機構建置符合國際標準之FHIR伺服器與跨院資料互通機制，該專案目前已完成驗收並進入服務保固期。

除了大型醫療機構的落地實績，大同醫護更積極響應國家數位醫療政策，發展多項FHIR關鍵應用，包括：



健保政策應對：包含重大傷病資料交換、次世代基因定序（NGS）數據儲存、電子處方箋系統、以及癌症藥物事前審查等，提升精準醫療品質。

公衛體系強化：積極接軌疾管署系統，開發傳染病個案自動通報與 VACC 疫苗接種資料上傳功能，強化公衛通報效率與防疫即時性。

大同醫護未來將持續秉持嚴謹的技術開發態度，在符合國家級標準下，協助全台醫療院所加速推動智慧醫療轉型。

關於大同醫護大同醫護致力於提供全方位的智慧醫療解決方案，範疇涵蓋電子病歷系統、遠距照護平台、以及符合國際標準之 FHIR 資料中台。其技術方案已於台大醫院、輔大醫院及敏盛醫院落地實踐，持續推動以資料互通性為核心的數位轉型服務。

