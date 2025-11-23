技術化為偶像基石！YAGOO談當年轉型：粉絲要的不是VR，而是「角色互動」

知名虛擬偶像品牌 hololive，近幾年除了日本以外，在全球的影響力也越來越巨大，到處都能看到 hololive 的影子，各種合作活動、週邊商品、卡牌遊戲獲得無數粉絲的喜愛。而近日，hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO），在外媒專訪時回顧了公司從 VR 技術新創轉型為如今的 VTuber 巨頭的歷程。

從想開發 VR 遊戲社群，到最後成為 VTuber 公司。（示意圖，圖源：Getty Images）

在外媒 Automaton 的訪問中，YAGOO 在 2017 年時公司是想利用 VR 技術打造類似「VR 版 Mobage」的社交平台。其中由現任技術長福田一行和 YAGOO 開發了桌球遊戲《Ping Pong League》就是最早的原型，該遊戲至今仍然可以在 Steam 上免費遊玩。然而，他們很快發現，假如繼續把目標上在無法與歐美大廠競爭的 VR 遊戲上，公司發展很快就會面臨瓶頸。

廣告 廣告

這個市場現實的衝擊成為了 COVER 的關鍵轉捩點。YAGOO 發現到雖然當時大眾對 VR 裝置接受度不高，但對於「角色」的互動卻有著很大的興趣。受到市場啟發，他們決定調整方向，不再執著於讓玩家進入 VR 世界，而是把原有的 3D 動作捕捉與建模技術，應用在虛擬角色的實況與演出上。這思維轉變自然催生了最初的虛擬偶像時乃空，以及後來的品牌 hololive production，把技術力轉化為支撐「偶像」和「直播」的基石，成功繞過了硬體門檻，讓全球觀眾透過螢幕就能享受互動樂趣。

隨著轉型成功，hololive 在 2018 年推出了專注於遊戲實況的團體「hololive Gamers」，進一步鞏固了遊戲直播、雜談與歌唱作為 VTuber 內容的三大支柱。YAGOO 表示，VTuber 就像是一種即時生成的動畫，通過實況主之間的互動和遊戲合作，能自然的去編織出吸引粉絲的故事線。如今，COVER 不只是虛擬藝人經紀公司，更以發行商身份回歸遊戲領域，透過「holo indie」等計畫與獨立開發者合作，靠著累積無可取代的技術和視野，最終找到了通往成功的正確航道。