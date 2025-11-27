技術完全對不上！羅唯仁跳槽引爆風暴 專家：英特爾難靠他翻身

各界專家認為，羅唯仁對英特爾的技術助益很有限。（取自Pexels）

台積電於25日正式控告前資深副總羅唯仁，指他在任內簽署保密與競業禁止條款，卻在退休後短時間內加入競爭對手英特爾，並疑似攜帶先進製程相關資料，引發營業秘密外洩疑慮。隨著訴訟啟動，外界關注羅唯仁加入英特爾是否會為兩家公司帶來新一輪競爭變化，但多名半導體專家卻認為，他對英特爾的技術助益恐怕非常有限。

台積電指出，羅唯仁今年7月退休，離職面談時曾明確提醒其競業義務，他當時稱未來將前往學術機構。沒想到數月後便直接出現在英特爾名單中，成為執行副總裁。台積電強調，他在調往企業策略發展部後已不再負責研發，卻持續要求取得先進製程簡報資料，使公司不得不採取法律行動。

跳槽英特爾 他真能帶來突破嗎？

《中央社》引述半導體專家分析，羅唯仁雖在台積電早期參與研發，但後期主要負責管理與策略，已不是前段製程的第一線老將。他對中後段先進封裝技術也不熟悉，即便入主英特爾，想要憑一己之力撼動製程團隊，難度極高。

廣告 廣告

英媒《Tom’s Hardware》也指出，英特爾 18A 製程與台積電 N2、A16 的技術方向幾乎不相同：18A 使用 pattern shaping，而台積電並未採用；A16 走的是超級電軌（SPR）背面供電，18A 則靠 PowerVia，同樣無法直接借鏡。兩家公司的製程哲學南轅北轍，使羅唯仁在台積電累積的 know-how 對英特爾工程師幾乎派不上用場，但對競爭分析部門仍具參考價值。

法院能對英特爾動手嗎？

國際科技媒體也開始關注司法層面的影響。《OC3D》與《Tom’s Hardware》皆提出同一問題：台灣法院真的能要求美國公司開除一名副總裁嗎？報導指出，由於此案牽涉跨國企業與智慧財產權，再加上美國政府持有英特爾約10%股份，後續能否實際執行裁定仍存在不小變數。

更多鏡週刊報導

18年老將回鍋！羅唯仁遭台積電提告洩密 英特爾大動作護將：指控毫無根據

台積電提告前資深副總羅唯仁洩密跳槽 陸行之：效益存疑

台積電正式對羅唯仁提告！ 童子賢：職業道德不可觸犯