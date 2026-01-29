技術工危險了？黃仁勳點名「這3種人」會先被AI淘汰：失去存在價值

財經中心／王文承報導

全球AI浪潮正加速推進至深水區，真正的問題已不再是「誰會用AI」，而是——誰會在這場技術巨變中被淘汰。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾接受CNN節目《Fareed Zakaria GPS》專訪時直言，AI時代恐將引爆一場「創意荒」，並拋出震撼警告：「AI不會裁員，但沒有想法的人，會先被淘汰。」

技術工危險了？黃仁勳點3種人先被AI淘汰



黃仁勳在專訪中指出，若世界無法持續產出新創意，AI帶來的生產力提升，最終只會轉化為失業潮。他強調，這場淘汰賽的分水嶺，並非技術能力的高低，而是是否具備創造力、提問能力，以及持續進化的思維彈性。

廣告 廣告

在他看來，至少有三類人，將首當其衝被AI淘汰。

第一類，是沒有主見、只會照表操課的人。

這類工作者高度依賴既有流程，缺乏重新定義問題與目標的能力，一旦AI能更快、更準確地執行標準化任務，他們便失去存在價值。

第二類，是不懂提問、無法與AI深度互動的人。

黃仁勳直言，未來的核心能力不在於「下指令」，而在於「問對問題」。他甚至坦白表示：「我90%的工作，其實都在提問。」無法提出高品質問題的人，即便擁有AI，也難以放大自身價值。

第三類，則是懶得學習，只把AI當成答案機的人。

黃仁勳指出，AI是一種「技術均衡器」，能讓非技術背景者成為創作者，但前提是——你必須知道要讓AI做什麼。若只依賴 AI給答案，卻不願學習、思考與判斷，最終仍會被流程取代。

他在訪談中進一步預言，未來的「程式語言」將不再只是程式碼，而是英語或其他自然語言。只要能清楚表達目標與需求，即使不是工程師，也能駕馭AI成為高效的工作助手。反之，不會用AI的人，將被新的工作流程迅速淘汰。

這番談話，也意外揭示了黃仁勳曾訪華的更深層戰略意圖——不只是銷售AI晶片，而是輸出一套「美國技術平台必須成為全球標準」的思維戰。黃仁勳指出，全球約有50%的AI開發者來自中國，美國若要持續維持領先地位，就必須讓全世界使用美國的工具、遵循美國的技術語言與平台生態。

在黃仁勳眼中，這場AI競賽的終局，不只是算力與晶片之爭，更是一場標準、語言與創造力的全面戰爭。

更多三立新聞網報導

五兆男還是會怕？黃仁勳回台秒寵粉 簽名叮嚀「這1事」全場愣住

國民爸爸來了！黃仁勳現身松機「發紅包」 親曝第一站行程：要找他

尾牙中3000！她遭慘同事拗請吃文華東方：開不起玩笑？眾人集體血壓飆高

尾牙喊隨便點！老闆做「這1事」她當場傻眼：沒慰勞只有羞辱 眾人氣炸

