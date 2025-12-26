技術工PO文煽動傳承「鄭捷精神」被逮喊：一時好玩

警方火速鎖定身分將發文男子逮捕。（圖／東森新聞）





新北市新莊一名33歲郭姓男子，在網路PO文煽動隨機殺人，甚至稱要傳承「鄭捷精神」，警方火速鎖定身分將人逮捕。男子落網後辯稱，發文只是為了一時好玩，想引起大家注意。另外，在桃園也有一名從事製造業的男子，因為和碩士班同學發生爭執，竟在平安夜發文稱「要趕犯罪進度」，同樣被警方查獲。警政署統計，截至耶誕節為止，警方已偵辦94件恐嚇貼文，其中4人遭法院裁定羈押。

再度出現恐嚇貼文，有網友匿名發文寫下，期待未來還會發生路上隨機砍人，呼籲「兄弟們站出來」，甚至提及「鄭捷的精神需要你們來傳承」，內容令人不寒而慄。警方循線追查，迅速鎖定發文者身分。

警方在新北市新莊逮捕一名33歲郭姓男子，從事生產設備技術工作。他辯稱發文只是為了一時好玩，想引起大家注意，檢方聲請羈押，但法院裁定3萬元交保。

而調查局也查獲另一名恐嚇貼文散布者。畫面中，46歲游姓男子，身穿西裝白襯衫，從事製造業。他在平安夜發文，疑似因與就讀EMBA的同學發生不合，寫下「全部不要，全部下地獄，永世不得超生，我要趕進度了，人死得不夠多」等字句。

男子雙手上銬，被移送地檢署，法院裁定10萬元交保，並依恐嚇公眾罪起訴。

警政署統計，從張文隨機攻擊案隔天起，一直到耶誕節，警方共偵辦94件恐嚇貼文，已查緝13案、12人，其中4人遭裁定羈押。即使發文者將IP設在境外，警方仍可追查身分。刑事局也發布中、英文新聞稿，強調任何以玩笑、跟風或試探心態，發布恐嚇暴力或假訊息，引發社會恐慌者，不僅將面臨刑責，還可能遭到羈押。

