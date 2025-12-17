技術指標哪個最準？ 資深操盤手曝「不傳撇步」：特別小心2劇本





有沒有哪一個指標最能判斷「長線生死」？擁有18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞分享，資深操盤手通常都會有一兩招不輕易外傳的「撇步」，但常常有人來問他這個問題，他表示，若拋開基本面不談，只看技術面，有「2個小撇步」，可以讓投資人迅速判斷。

沈萬鈞提到，其中一個就是「504天均線（約等於兩年線）」，這條線他稱為「長線生死線」，其中的邏輯很簡單，在504天裡代表了過去兩年來所有進場投資人的平均成本，通常一家真正具備護城河、營運向上的好公司，股價是不會隨便跌破兩年線的；一旦跌破504天均線，意味著過去整整兩年買進這檔股票的人通通都虧錢。

沈萬鈞指出，當這件事發生時，要特別小心兩種劇本：其一是國際總經局勢發生重大質變（如升息循環末端、金融風暴），另一個是公司基本面發生根本性的崩壞（如競爭力喪失、掉單）。

沈萬鈞說明，一旦確立跌破且均線下彎，這通常代表「長線套牢」的開始，解套之路將無比漫長，因為上面有兩年累積的冤魂在等著賣出若投資人這時候去接刀，往往是接在半山腰；反之，如果是「多頭轉折」，有些業績沈寂已久的公司，尤其是循環股，在經歷漫長的盤整後，若能帶量強勢突破這條 504 天均線，往往是中期行情的重大訊號，這代表過去兩年的籌碼已經換手完畢，主力願意用高於兩年平均成本的價格吃貨，後續往往有一波大行情。

沈萬鈞提到，第二個小撇步就是看「月份的統計勝率」。把一年12個月、每一個月份上漲與下跌的機率，拉了將近二十年的資料做統計；他坦言，如果只看單一年份，若像今年4月川普關稅挖了大坑，就特別不準。但如果把時間拉長，站在操盤的角度來看，這種統計資料的價值，不在於預測，而在於「提醒」。

沈萬鈞表示，在快二十年的實戰經驗裡，他很少因為某一個月份「一定會漲」就重押，也不會因為某個月份「容易跌」就全面空手，真正有用的地方，是當你已經在高檔、估值偏貴、市場情緒過熱的時候，月份統計會提醒你：是不是該提早準備收口袋，而不是等情緒翻轉才慌張處理。

沈萬鈞也說，反過來，在市場已經跌深、信心潰散、你內心開始懷疑一切的時候，這些長期統計也常常能讓你慢下來，不至於剛好在機率最低的位置砍在阿呆谷。

沈萬鈞提醒，這些東西都不是聖杯，也無法取代基本面與產業研究。但對他來說，它們像是一個操盤用的「安全護欄」，當價格、情緒、消息都變得很吵的時候，長期統計反而是最冷靜的存在。

