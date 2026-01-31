技術故障導致烏克蘭大規模停電 衝擊基輔交通供水

（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭能源部長什米哈爾表示，今天因「技術故障」導致摩爾多瓦（Moldova）、羅馬尼亞與烏克蘭之間的電力線路中斷，造成烏克蘭大規模停電。

法新社報導，這次停電導致烏克蘭首都基輔自來水供應中斷，並迫使全市地鐵全面停駛，交通陷入癱瘓，數以千計民眾受影響。

能源部長什米哈爾（Denys Shmygal）說：「今天上午10時42分，因發生技術故障，導致羅馬尼亞和摩爾多瓦電網之間的400千伏輸電線，以及烏克蘭西部與中部之間的750千伏輸電線同時停擺。」

他還說：「電力將在數小時內恢復。」

這起事故讓烏克蘭本已脆弱的能源網承受更大壓力，烏克蘭能源基礎設施數週來已遭到俄軍猛烈轟炸。（編譯：林沂鋒）1150131