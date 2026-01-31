技術故障導致烏克蘭大規模停電 衝擊基輔交通供水
（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭能源部長什米哈爾表示，今天因「技術故障」導致摩爾多瓦（Moldova）、羅馬尼亞與烏克蘭之間的電力線路中斷，造成烏克蘭大規模停電。
法新社報導，這次停電導致烏克蘭首都基輔自來水供應中斷，並迫使全市地鐵全面停駛，交通陷入癱瘓，數以千計民眾受影響。
能源部長什米哈爾（Denys Shmygal）說：「今天上午10時42分，因發生技術故障，導致羅馬尼亞和摩爾多瓦電網之間的400千伏輸電線，以及烏克蘭西部與中部之間的750千伏輸電線同時停擺。」
他還說：「電力將在數小時內恢復。」
這起事故讓烏克蘭本已脆弱的能源網承受更大壓力，烏克蘭能源基礎設施數週來已遭到俄軍猛烈轟炸。（編譯：林沂鋒）1150131
其他人也在看
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
冷空氣今晚發威！ 氣象專家：濕冷讓人體感更冷
冷空氣今晚發威！氣象專家林得恩指出，新一波強冷空氣預估今（31）日晚間報到，各地愈晚愈冷，最冷時間會落在2/1至2/3清晨，「這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
明起變天！鋒面挾冷空氣報到轉濕冷 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 明(31)天起將會有鋒面和冷空氣通過，週末降雨明顯，明晚到2月2日高山有機會追雪。氣象署指出，這波冷空氣將影響到2月3日清晨，局部低溫下探13度，2月3日白天後降雨區減小、氣溫回升。不過2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 氣象署指出，明天起鋒面通過，後續東北季風或大陸冷氣團接力，2月1日還有華南雲系東移，中部以北、宜蘭、東半部、恆春半島、南部山區容易下雨，南部平地也會飄雨，北部明天高溫降至20度，中部降至23度，南部維持26度，越晚將越冷。 這波冷空氣將從明天影響至2月3日清晨，2月3日白天東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升，降雨區也跟著減小，東半側、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有降雨機會，其他地區為多雲到晴中部以北、宜蘭低溫約13到14度，北部、宜蘭高溫也僅16到18度。 預計下週天氣最好的時間點落在2月4日至6日。這段時間各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星降雨；2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 另外，氣象署表示，未來幾天也有追雪機會，明天晚上到2新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
又變天了！冷氣團襲「雨連炸2天」 降雨熱區曝光
今（31）日鋒面通過，中部以北及宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會。氣象粉專表示，今晚至下週一有一波接近冷氣團程度的冷空氣報到，整天濕涼感明顯。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
越晚越濕冷！氣溫下探11度 「這時間」才好轉升溫
各地氣溫預估如下：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。氣象模式顯示，明日至下週二（1日至3日）仍受冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區則為早晚冷。預估平地最低氣溫可達11度，台北測站最低也將接近15度。下週日與週一，北部、東半部及中部局部地區...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 1則留言
越晚越凍！北東「冷雨彈連炸4天」 更強冷空氣下週六報到
目前這波鋒面1月31日晚間逐漸通過，且大陸冷高壓南下，2月3日清晨前最低溫下探14度，台中以北、宜蘭局部雨勢較大，不過各地降雨狀況趨緩，下週末有更強的冷空氣到來，部分山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
北東今晚起急凍！「連續4天濕冷」 下周末接力冷空氣南下
（記者張芸瑄／綜合報導）今天（31日）鋒面通過，全台受東北季風或大陸冷氣團影響，入夜後氣溫將明顯下滑，這波冷空 […]引新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
週末降雨轉冷 氣象專家：下週二好轉週三升溫
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(31)日冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北臺愈晚愈濕冷、本島平地最低氣溫約降至12度，臺北測站接近15度；北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。各地區氣溫：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至下週二(1至3日)冷空氣影響，北臺偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，臺北測站則可降至15度左右； 明日、下週一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。下週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。吳德榮說，下週三至週五(4至6日)冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。下週四(5日)的清晨、臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。這波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。吳德榮表示，下週五(6日)晚起鋒面抵達，7至9日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲(ECMWF)與美國(GF台灣好新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
週末變天！冷空氣襲「北台轉濕冷」 跌破10度時間曝
今(30)日天氣多雲時晴，白天北部舒適、中南部微熱。氣象專家吳德榮指出，明(31)日冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，下週三至週五新竹以南因輻射冷卻，部分縣市有出現10度以下機率，下週五晚起另一波「很強」的冷空氣南下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明台中以北降雨 濕冷低溫14℃至2/3清晨 下周末更強冷空氣報到
中央氣象署最新天氣預報指出，明天（2月1日）受華南雲系東移與大陸冷氣團影響，基隆北海岸、宜蘭、台中以北將有較持續且廣泛降雨。中央氣象署並提醒，今天起至2月3日清晨北部、宜蘭濕冷天氣，約攝氏14度至17度；2月7日有更強冷空氣報到。Yahoo即時新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
明變天愈晚愈濕冷！「挑戰冷氣團」最冷時段曝 專家：下週還有一波很強
今（30）日臺灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受到華南中層雲系移入，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星雨；預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，早晚體感稍涼。專家透露，下一波冷空氣預計會是在週六晚間（1/31）抵達北臺灣附近，強度有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握好天氣！今各地溫暖舒適 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（30）天台灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受華南中層雲系移入影響，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星降雨，其餘地區則相對偏乾。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北市7旬翁染漢他病毒亡！衛生局提醒「4症狀」勿輕忽
台北市出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，台北市衛生局30日公布，居住於大安區的70多歲男性，近期無國內外旅遊史，主要活動範圍以住家為主，經疫調發現，個案住家周邊常有鼠類出沒，29日個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性，已於30日由北市環保局對個案住家半徑200公尺內噴消、孳清、投藥與滅鼠。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
25年首例死亡案！北市7旬翁染漢他病毒喪命
[NOWnews今日新聞]國內今年首例漢他病毒確診案，台北市大安區7旬翁發病8天喪命，住家周邊捕獲2隻老鼠驗出陽性。疾管署長羅一鈞今（31）日指出，這也是民國89年以來，首起漢他病毒死亡個案。北市衛生...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台今年首例漢他病病毒！北市7旬老翁發病8天亡 大安區抓到2陽性鼠
疾管署今（30）日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例。為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
週六鋒面南壓 全台降雨增加！專家曝「降雪」時間
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（30）日在臉書指出，今日華南雲系東移，台灣各地出現短暫小雨或飄雨，山區降雨略明顯。週六鋒面南壓，全台各地降雨機會增加，北部白天高溫17-19度，中部及南部22-26度。週日東北季風增強，北部及東半部將出現陰雨的天氣。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
趕快大掃除！北市傳今年首例「漢他病毒」致死案 七旬翁「發病1週」不幸辭世
即時中心／林耿郁報導年關將近，許多民眾正在展開大掃除，但今（2026）年最好再慎重一些；台北市衛生局宣布，國內出現首起由老鼠傳播的漢他病毒致死案例，這名近期沒有出門旅遊的七旬男性，從出現症狀到身亡僅一週時間，提醒民眾加強滅鼠工作。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言