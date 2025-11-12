技術長卡蒂跳槽OpenAI 英特爾執行長陳立武親自接掌AI部門
卡蒂擔任英特爾AI部門主管僅僅8個月後，他便離開英特爾，另謀高就。(圖片來源/flickr)
美國晶片製造商英特爾旗下人工智慧（AI）部門近期接連出狀況，先有華裔軟體工程師離職前竊取1.8萬份機密文件，近日AI部門主管卡蒂（Sachin Katti）離職跳槽OpenAI，促使執行長陳立武（Lip-Bu Tan）親自接掌監督AI業務。
英媒《路透》與美國科技新聞媒體《Tom's Hardware》報導，在英特爾技術長兼AI部門主管卡蒂離職加入ChatGPT開發商OpenAI後，該公司執行長（CEO）陳立武將親掌旗下AI業務。
自今年1月英特爾管理層重組以來，卡蒂一直領導人工智慧業務，但是他周一在社群媒體X上宣布，他已加入OpenAI。
英特爾11月10日隨即發表一份聲明表示：「我們感謝Sachin的貢獻，並祝他一切順利，陳立武將領導人工智慧和先進技術團隊，與團隊緊密合作。」
英特爾接著說：「人工智慧仍然是英特爾最重要的戰略重點之一，我們專注於在新興AI工作負載領域執行我們的技術和產品路線圖。」
不到2年英特爾裁員3.55萬人
OpenAI總裁Greg Brockman在X平台表示，「卡蒂將負責設計和建構我們的運算基礎設施，幫助擴展OpenAI的後端以支援未來的服務，這將為我們的通用AI研究提供支持，並擴展其應用，造福所有人類。」
自從陳立武3月接任英特爾執行長，試圖扭轉這家陷入困境晶片製造商的頹勢，已有數位高管離職，同時，英特爾旗下晶圓代工業務一直難以吸引大客戶。
鑒於晶圓代工業務持續虧損，陳立武為了減少虧損，持續積極進行改革並大幅裁員，不到2年英特爾已經裁減3.55萬名員工，以及積極爭取川普政府的支持，試圖將英特爾重新定位為晶片設計和製造公司，而不僅僅是一家生產自有晶片的公司。
雖然英特爾的中央處理器（CPU）應用於AI伺服器系統，但數量小於AI晶片，而且該公司一直難以生產出能夠與輝達設計、台積電製造的晶片相媲美的資料中心AI晶片。
卡蒂約4年前加入英特爾，最初在網路部門工作，後來受到前任執行長基辛格的提拔，擔任網路部門負責人。今年4月，陳立武晉升卡蒂為技術長兼AI部門主管，並簡化管理階層的結構，此前，卡蒂曾在史丹佛大學任教近15年。
AI部門兩名高管接連離職
但卡蒂擔任英特爾AI部門主管僅僅8個月後，他便離開英特爾，另謀高就。上周，卡蒂的直接下屬Saurabh Kulkarni也離職，不再擔任英特爾資料中心AI產品管理副總裁，未經證實的報導稱，Kulkarni將跳槽至超微（AMD）。
除高管接連離職外，英特爾還爆發機密文件被竊事件。外媒報導，一名被英特爾裁員的華裔軟體工程師，被查到離職前幾天竊取1.8萬份機密文件，包括被標註為「Intel Top Secret」（英特爾最高機密）的文件。英特爾要求法院判羅賠償至少25萬美元（約800萬元台幣），並且必須交出個人電子設備以供檢查，並歸還所有涉案資料。
如今，CEO陳立武兼任AI首席架構師一職，表明他對這一職位的重視和責任心，但在此時失去如此關鍵的職位對英特爾來說無疑是一個不利的局面。即使更迭幾代硬體產品，但是英特爾在消費級和資料中心CPU難以保持競爭力。
儘管美國政府是英特爾股東之一，提供強大的支持，但是該公司在新興人工智慧產業的定位仍不明朗。，NPU性能不錯，但是不算出眾，而且英特爾的尖端晶片尚未找到大客戶。
更多信傳媒報導
玻纖布、記憶體、載板三頭馬車衝刺 南亞盤中亮燈漲停
輝達總部》蔣萬安：農曆年前完成地上權設定 目標黃仁勳來台參加電腦展時動工
中國醞釀新規 阻止美國軍火商取得稀土磁體材料
其他人也在看
台積電在美國被告 前員工控報復性開除 霸凌又偏愛東亞人
美國亞利桑那州媒體《The Arizona Republic》報導，台積電美國廠前員工貝納多（Michelle Bernardo）控告台積電，指控公司報復性開除，因為其投入對抗台積電的集體訴訟，同時指控台積電的工作環境充滿惡意，存在偏袒東亞員工的文化。中時財經即時 ・ 1 天前
同期新高！前九月近7成人領不到平均月薪
主計總處10日公布薪資統計指出，由於半導體業景氣熱絡，推升1～9月平均月薪，以致同期間領不到平均月薪的人數占比升至69.77％，創歷年同期最高。另受美國對等關稅、全球產能過剩衝擊，部分傳統產業受僱人數已較去年同期下滑。工商時報 ・ 1 天前
台灣最賺錢行業出爐！ 金融保險業平均月薪突破7萬元
主計總處10日公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元、年增1.85%，其中經常性薪資平均數為48,110元，中位數38,632元。值得關注的是，高薪行業冠軍並非工程師或醫師，而是由「金融及保險業」以經常性薪資70,715元奪下第一，穩坐薪資「天花板」。中天新聞網 ・ 1 天前
兩樣情！海外吹裁員風 台灣AI職缺7個月翻倍成長
根據外媒報導，近來美國企業出現一波「瘦身潮」，包括巨頭Amazon（亞馬遜）、目標百貨（Target）相繼大規模裁員，恐與許多企業開始重視AI發展，將資源轉投入人工智慧（AI）領域有關。在國內方面，根據人力銀行調查顯示，企業對AI人才求才若渴職缺已達3萬1千多筆，短短七個月內需求急速倍增。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
「台灣所得分配持續惡化！」蔡正元曝年輕人不滿原因：平均薪資竟只有GDP的一半
主計總處公布今年1月到9月，全體受僱員工經常性薪資平均為4萬7751元，年增3%，不過，低於平均薪資的員工比率卻創下歷年新高，接近7成，顯示這4萬7千多元的平均薪資，多數勞工看得到卻領不到。對此，蔡正元指出，這反映台灣的所得分配持續惡化，也解釋為什麼很多年輕人對台灣社會充滿抱怨。蔡正元在節目《大大平評理》表示，算一下平均薪資給大家聽，我們大概發布了14萬70......風傳媒 ・ 2 小時前
低薪資與高房價，正在逼走年輕人！《金融時報》：中產階級集體幻滅，讓英國的人才與資本雙重出逃
英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）這個月準備提出預算案，預計會將最低時薪微幅調高4%（上調至12.70英鎊），若用每週40小時的工時來計算，也就意味著英國勞工的最低年薪將從2萬5376英鎊提高到2萬6416英鎊。這個數字要是折合成新台幣將會超過107萬，對台灣人來說或許非常不錯，但是對許多英國人來說，他們對國內的經濟狀況顯然不滿意——35......風傳媒 ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 4 小時前
快訊/賴清德要他聲援沈伯洋 韓國瑜1點45分將出面講話
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，韓國瑜預計將在今早（12日）1點45分出面發表談話。中天新聞網 ・ 35 分鐘前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃品源女兒腎臟感染！醫下通牒「恐丟命」畫面曝
娛樂中心／李汶臻報導唱紅〈小薇〉的57歲歌手黃品源，近年都在中國發展，去（2024）年再婚娶回俄羅斯鋼琴家美女Alina艾琳，兩人的北京婚宴更有「大咖天王」任賢驚喜現身。黃品源與前妻育有一兒一女，其中22歲的女兒黃懷萱（Edelyn），遺傳媽媽巫若萍的荷蘭與原住民血統，混血精緻五官搭配高䠷身材相當吸睛。在美國發展音樂事業的她，日前突在IG限動自爆腎臟感染，一度情況危急、遭醫生警告「差點沒命」，最後還被送進急救室。對於女兒人在他鄉緊急送醫，爸爸黃品源稍早作出回應並曝光女兒的最新病況。民視 ・ 1 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 22 小時前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 3 小時前