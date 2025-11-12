技術長卡蒂跳槽OpenAI 英特爾執行長陳立武親自接掌AI部門

卡蒂擔任英特爾AI部門主管僅僅8個月後，他便離開英特爾，另謀高就。(圖片來源/flickr)

美國晶片製造商英特爾旗下人工智慧（AI）部門近期接連出狀況，先有華裔軟體工程師離職前竊取1.8萬份機密文件，近日AI部門主管卡蒂（Sachin Katti）離職跳槽OpenAI，促使執行長陳立武（Lip-Bu Tan）親自接掌監督AI業務。

英媒《路透》與美國科技新聞媒體《Tom's Hardware》報導，在英特爾技術長兼AI部門主管卡蒂離職加入ChatGPT開發商OpenAI後，該公司執行長（CEO）陳立武將親掌旗下AI業務。

廣告 廣告

自今年1月英特爾管理層重組以來，卡蒂一直領導人工智慧業務，但是他周一在社群媒體X上宣布，他已加入OpenAI。

英特爾11月10日隨即發表一份聲明表示：「我們感謝Sachin的貢獻，並祝他一切順利，陳立武將領導人工智慧和先進技術團隊，與團隊緊密合作。」

英特爾接著說：「人工智慧仍然是英特爾最重要的戰略重點之一，我們專注於在新興AI工作負載領域執行我們的技術和產品路線圖。」

不到2年英特爾裁員3.55萬人

OpenAI總裁Greg Brockman在X平台表示，「卡蒂將負責設計和建構我們的運算基礎設施，幫助擴展OpenAI的後端以支援未來的服務，這將為我們的通用AI研究提供支持，並擴展其應用，造福所有人類。」

自從陳立武3月接任英特爾執行長，試圖扭轉這家陷入困境晶片製造商的頹勢，已有數位高管離職，同時，英特爾旗下晶圓代工業務一直難以吸引大客戶。

鑒於晶圓代工業務持續虧損，陳立武為了減少虧損，持續積極進行改革並大幅裁員，不到2年英特爾已經裁減3.55萬名員工，以及積極爭取川普政府的支持，試圖將英特爾重新定位為晶片設計和製造公司，而不僅僅是一家生產自有晶片的公司。

廣告 廣告

雖然英特爾的中央處理器（CPU）應用於AI伺服器系統，但數量小於AI晶片，而且該公司一直難以生產出能夠與輝達設計、台積電製造的晶片相媲美的資料中心AI晶片。

卡蒂約4年前加入英特爾，最初在網路部門工作，後來受到前任執行長基辛格的提拔，擔任網路部門負責人。今年4月，陳立武晉升卡蒂為技術長兼AI部門主管，並簡化管理階層的結構，此前，卡蒂曾在史丹佛大學任教近15年。

AI部門兩名高管接連離職

但卡蒂擔任英特爾AI部門主管僅僅8個月後，他便離開英特爾，另謀高就。上周，卡蒂的直接下屬Saurabh Kulkarni也離職，不再擔任英特爾資料中心AI產品管理副總裁，未經證實的報導稱，Kulkarni將跳槽至超微（AMD）。

除高管接連離職外，英特爾還爆發機密文件被竊事件。外媒報導，一名被英特爾裁員的華裔軟體工程師，被查到離職前幾天竊取1.8萬份機密文件，包括被標註為「Intel Top Secret」（英特爾最高機密）的文件。英特爾要求法院判羅賠償至少25萬美元（約800萬元台幣），並且必須交出個人電子設備以供檢查，並歸還所有涉案資料。

如今，CEO陳立武兼任AI首席架構師一職，表明他對這一職位的重視和責任心，但在此時失去如此關鍵的職位對英特爾來說無疑是一個不利的局面。即使更迭幾代硬體產品，但是英特爾在消費級和資料中心CPU難以保持競爭力。

儘管美國政府是英特爾股東之一，提供強大的支持，但是該公司在新興人工智慧產業的定位仍不明朗。，NPU性能不錯，但是不算出眾，而且英特爾的尖端晶片尚未找到大客戶。

(原始連結)





更多信傳媒報導

玻纖布、記憶體、載板三頭馬車衝刺 南亞盤中亮燈漲停

輝達總部》蔣萬安：農曆年前完成地上權設定 目標黃仁勳來台參加電腦展時動工

中國醞釀新規 阻止美國軍火商取得稀土磁體材料

