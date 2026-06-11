技高特招甄選放榜 總錄取率56.51％
〔記者林曉雲／台北報導〕115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學今(11)日放榜，共有86校、350個科(班、群)辦理招生，提供7583個名額，吸引9528名學生報名，最終錄取5384人，總錄取率56.51％。
教育部國教署組長葉信村說明，特色招生專業群科甄選入學是技職教育重要入學管道之一，不同於以學科成績為主的升學模式，更重視學生在專業技能、實作能力及發展潛力上的表現。各校依科別特色設計術科測驗內容，涵蓋設計、餐旅、機械、農業、商業及藝術等多元領域，讓學生有機會透過實際操作與專長展現，爭取進入理想科別就讀。
今年共有86所高中職開設350個科(班、群)參與招生，總招生名額7583個，報名人數達9528人，葉信村表示，此顯示不少國中畢業生及家長認同技職教育發展方向，希望透過特色招生提早進入符合興趣與職涯規劃的學習領域。最終錄取5384人，錄取率為56.51％。
葉信村指出，特色招生專業群科甄選入學強調適性發展，希望學生在國中階段即能探索自身興趣、能力與未來方向，透過甄選機制進入適合的專業群科，培養技術能力與職場競爭力，也為產業培育更多優質技術人才。
此外，國立台北科技大學附屬桃園農工、國立成功大學附屬台南高工及國立台南高商今天同步辦理撕榜作業，並公告錄取結果。葉信村提醒，錄取學生可至各招生學校網站查詢錄取名單及報到資訊，並依簡章規定於6月12日完成報到手續，以維護自身權益。
葉信村強調，隨著產業轉型與技術人才需求持續增加，政府近年積極推動技職教育發展，透過特色招生、產學合作及實務課程等措施，引導學生依興趣及專長適性發展，讓每名學生都能找到適合自己的學習道路與未來職涯方向。
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