技高生也能上國立頂尖大學 明道技高生特殊選才上清華

明道中學技術高中部多名學生，成功申請上多所國立與私立大學理想校系。（圖：明道中學提供）

大學「特殊選才」管道陸續放榜，這項升學機制再次展現其多元價值，為技術高中部學生提供進入普通大學的重要途徑之一。明道中學技術高中部多名學生，從高一便明確鎖定升學方向，提前布局學習歷程與專業表現，今年在特殊選才中傳出亮眼捷報，成功申請上多所國立與私立大學理想校系。

明道中學美工科楊博志同學錄取國立清華大學藝術與設計學系設計組。他從小對產品設計充滿熱情，高一即確立升學目標，並選擇具備豐富發明展與競賽資源的明道技高部就讀。高中三年，他積極參與韓國、泰國、馬來西亞等國際發明展，累積3金、1銀、1銅的優異成績，同時也是全國技藝競賽應用設計職種選手，榮獲優勝第11名，展現設計專業與實作實力。

廣告設計科曾晨曦同學，錄取國立中興大學景觀遊憩學系。她透過多次國際發明展，累積3金、2銀佳績，並獲得「全國發明家獎」青少年組肯定，受邀到總統府接受表揚。她分享，自己原本規劃以繁星推薦升學，因此在維持學科成績穩定的同時，也積極參與多元活動，最終成功轉化為特殊選才的競爭優勢，並鼓勵學弟妹及早確立目標、提早準備備審資料。

資訊科周宜玫同學，分別錄取中山醫學大學、高雄醫學大學、輔仁大學醫學資訊系，以及中原大學電機資訊系。她自國中起投入機器人相關競賽，也因明道中學具備完整的機器人社團與資源而選擇就讀。升上高中後，周宜玫即以特殊選才為明確目標，深入研究各大學系歷年簡章，取得 APCS 大學程式設計先修檢測佳績，並前往韓國、俄羅斯等地參加國際發明展，累積豐富的實作與競賽經驗，為申請歷程增添關鍵亮點。

電子科廖芛芹同學，則成功以特殊選才錄取國立中興大學電機工程學系。她在校期間積極參與機器人、英文競賽、體育志工及班級幹部等多元活動，並善用明道中學六年一貫特色，自國三起持續投入 FRC 國際機器人競賽，於高中階段擔任副隊長，培養領導與團隊協作能力。她也利用假日修習中興大學物理科學班，累積實作與資料整理能力。廖芛芹分享，輔導處安排的模擬面試對自己幫助極大，建議學弟妹務必把自我介紹準備扎實，面試時保持真誠，自然展現特色。

明道中學技術高中部主任陳士虹表示，學校透過「學習地圖」與 SIG 學生共學社群，引導學生多元探索、找到興趣與志同道合的夥伴。自 108 課綱推動以來，能及早確立目標、具備自律與規劃能力的學生，在特殊選才管道中展現高度優勢；而技高部學生更能提早對接職涯方向，今年的錄取成果，正是學校教育理念與學生努力相互成就的最佳證明。（張文祿報導）