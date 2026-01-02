技。續。未來 新北14行動翻轉技職

新北市教育局2日攜手10所學校及15個公民團體，啟動「技。續。未來」技職社會責任永續計畫，將推動14項跨域合作行動，讓學生走出教室、走進社區。（高鈞麟攝）

技職教育翻轉學歷至上的陳舊觀念，新北市教育局2日攜手10所學校及15個公民團體，啟動「技。續。未來」技職社會責任永續計畫，將推動14項跨域合作行動，讓學生走出教室、走進社區，把所學轉化為看得見的改變，展現技職教育回應真實世界的行動力。

新北市自民國112年起率先全國，將「技職社會責任」納入教育政策核心，讓技職教育不只「學一技」，更能「做一事、影響一座城市」。115年計畫串聯台灣地方創生基金會、墨設計、心輔犬等單位，透過議題培力工作坊、跨域共創與實踐行動，引導學生從「看見問題」到「提出解方」。

廣告 廣告

教育局長張明文表示，115年14項行動提案由不同專業群科學生與團體共同發想，議題緊貼生活回應時代趨勢，涵蓋永續設計、循環經濟、在地文化、永續飲食、AI社會應用、青銀共創與社會關懷等面向。

其中包括運用3D列印結合環保材質打造永續時尚、結合犬隻福祉推動陪伴與關懷、運用AI工具促進家庭溝通與數位素養、推動校園理財教育與生活金融力、深化永續廚藝與在地飲食文化，並串聯老街電器修復、食農教育及青銀共創等行動。

首次參與合作的台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，新北技職與地方創生攜手推動計畫極具意義，學生從「技能操作者」進階走入社會情境、發現問題並付諸行動的「行動設計者」。

瑞芳高工實習處主任陳克堅分享，學校透過「循環設計永續青年」與「風起永續修復」雙軌推動，結合專業培力與在地資源，引導學生從空間再利用到電器修復，深入社區實踐節能減廢。旅學堂創辦人李琪則說，學生把專業與地方文化連結，創造具故事性與永續價值的作品，展現專業承擔社會責任的力量。