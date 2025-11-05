抄很大！中國職棒「上海兄弟」隊徽撞中信兄弟 蔡其昌：會請球團說明

記者楊士誼／台北報導

中國新創「中國棒球城市聯賽」（CPB），並預計在明年開打，但除了縮寫與我中華職棒「CPBL」相近外，當中一支球隊「上海兄弟」，背後更傳出是中信集團贊助，引起球迷砲轟。身兼中職會長的民進黨立委蔡其昌今（5）日表示，聯盟半年前就注意到這問題，會請中信球團做說明，詢問其態度如何，以及對名稱、隊徽相像的看法為何。他也表示，雖然中國的LOGO、縮寫與中職相像，請教法律專家後，並不構成侵權。

蔡其昌上午在立法院受訪表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，然問題的發展還沒法知道，會請中信球團說明，今天也會來詢問球團態度為何、名稱與LOGO相近的看法等，也會請台灣的主管機關多多關注。他也質疑，棒球在中國本來不是很普及的運動，一時之間出現職業球團是否有其他意涵？球迷進場在台灣可以拿國旗、配戴相關飾品，中國的動作是否影響球迷進場權利，會密切注意。

蔡其昌也強調，職業運動競爭不斷，中職也持續強化，壯大自己就不怕競爭，也呼籲球迷支持我國的職業棒球。他也說明，球隊名稱、LOGO等權益都是球團的，聯盟不涉及經營，若商業經營跟聯盟利益有衝突，聯盟就會關切。至於中信兄弟是否提告？蔡其昌也說，權利在球團身上。

至於看到中國職棒的LOGO感想為何？蔡其昌則表示，中國抄襲的不只兄弟象的LOGO，連「CPB」與中職「CPBL」都很類似，但請教過法律專家，此舉不構成侵權行為。

