抄捷徑返家害命！ 73歲翁曾開小黃 多次違規挨罰
高雄昨天（16日）下午5點發生死亡車禍，73歲陳姓老翁開車下陸橋時違規右轉，先撞上同向直行機車，再撞7輛待轉機車。其中最先被撞的直行機車50歲男騎士重傷，送醫後不治。起底肇事駕駛，73歲老翁之前是一名小黃運將，去年退休後，但在去年和前年2年內共有5件交通違規，包含了闖紅燈、不禮讓行人等，甚至在108年，也還把車違停在機車專用道，導致一名騎士撞上死亡，根本是違規慣犯。而這次他下橋違規右轉，原來他家就在附近，為了抄捷徑少等一個紅燈而肇事。
拒絕夜間偵訊，一早才到警局作筆錄，他就是開車撞死人的肇事駕駛，拿外套遮住手銬，面對媒體詢問為何違規轉彎，他不發一語。
73歲的他去市場買完菜，開車下陸橋只能直走，他卻直接右切，跨越機車道，碰撞死者機車，失控衝待轉區，造成一死多人傷悲劇，就因為他想抄捷徑返家，違規右轉。
楠梓東鄰里長蘇吳錦秀：「就是大家想抄捷徑返家，都會走這一條。」
肇事男子是當地人，住楠梓派出所附近，照理他下陸橋要直走，到下個路口再右轉。但下橋時是綠燈，他貪方便直接右轉進巷子，可能省下一個紅燈的時間，少了1、200公尺的路程，結果卻是撞死一個人。
附近民眾：「貪小便宜啊，這邊比較近，認真說他從這邊下橋，就要繞前面再轉進去這樣，但從這邊過去最近。」
陳姓男子已經不是第一次違規，他退休前開計程車維生，曾闖紅燈不依號誌行駛，還有連續未打方向燈。去年底退休後，開自小客也因未禮讓行人挨罰，2年內5件違規，開車習慣差。
其他民眾：「他自己本身不守規矩也沒辦法啊，這個都是個人的品行的問題。」
其他民眾：「違規當然就是不好啊，本來就是大家都是要遵守交通規則。」
這名陳姓駕駛曾經在108年的9月9日，當時他開計程車，把他的小黃停在中山四路這個機車道上，導致一名騎士撞上送醫不治，違停害命涉過失致死，不過騎士有酒駕，加上有跟家屬達成和解，陳男獲判緩起訴。
多次違規挨罰，男子都沒記取教訓，開車依然我行我素，闖下更大的禍，撞碎了別人的家庭。
