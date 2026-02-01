抄經聞法入眾無礙 晧月精舍供茶祈願書藝迎春 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義縣報導】成立於1998年的竹崎灣橋晧月精舍，2/1日舉辦一年一度盛會新春雅集，吸引各界人士及信眾熱烈參與，會場的空間、花藝及茶席佈置充滿喜迎新春的氣息；該精舍以弘揚並傳持佛法為宗旨，推廣佛教藝文，著重在生活中體現佛法的學習，多年來除了開設佛經班、禪修班、書法班，還有密集禪修營、專題講座、新春雅集及不定期的佛教文化參訪，可說是一處既重視佛法教學又充滿藝文氣息的道場。

在每年都會在歲末舉辦新春雅集的晧月精舍，辦理活動該雅集的迄今已入第16年，此一期一會的活動中舊雨新知齊聚，彼此問候祝福，來賓在「入眾無礙」主題意象前拍照，歡樂而溫馨，新雅集活動以「抄經/迴向」開場，止觀堂內也展示書法班學員的平常習作，好似一場小型的成果展；抄寫完「吉祥經」，由師父帶領頌經及迴向，祝願自己及父母師長吉祥安康，智慧增長，依續登場則是由如範法師為大眾開示今年的主題「入眾無礙」；法師說入眾是修學佛法的真實道場，如何在入眾之中觀見並對治自己的煩惱，護念自己與他人，消融我執我取，學習並體驗入眾而無礙的喜悅與自在。

佛門茶儀-羅漢供茶，也是三寶弟子表達對師長們的恭敬感恩之意；另外，由法師們領眾頌念「新春祈願文」，則是祈祝父母、師長與大眾皆身心輕安，福慧增長；，法師們引領大眾入席落座，品飲各席茶藝老師虔心所泡的一壺好茶，並聆聽二胡音樂家康盛友的精采演奏，茶香雅樂中意境特別美好，雅集活動的壓軸是書法家們的新春揮毫，現場排滿人群，都皆大歡喜的拿到書法家的春聯墨寶，每年的新春雅集都有精心設計的紀念品提供義賣，今年除了精美的茶杯與茶倉，也推出二款限量特級沈香，香盒上刻有如范師父題字的「入眾無礙」，非常值得收藏，同時也是對晧月精舍新春雅集活動的參與與贊助。