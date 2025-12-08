抄2米鐵棍追打妻！胃癌尪：只想讓她撐起這個家 崩潰原因曝光

夫妻在調解介入後，關係迎來轉機。（圖／翻攝自微博）

大陸福建省福州市男子阿明（以下皆為化名）因胃癌接受全胃切除手術後，原盼妻子阿琴能接手家庭與公司事務，無奈對方卻難以跟上步伐，夫妻在多重壓力下多次爆發衝突，11月中旬的一次爭執中，他甚至動手打人，嚇得妻子連夜逃跑。夫妻本已進入離婚冷靜期，所幸在調解介入後迎來轉機。

綜合陸媒報導，今年11月16日，阿明因不滿妻子與前來幫忙的朋友發生口角，情緒失控，連踹對方三腳，還抄起兩米長鐵棍追趕。驚恐的阿琴當夜逃往廈門並報警，稱「他要打死我」。調解組指出，阿明未查清情況便動手，已涉嫌家暴，加劇夫妻緊張關係。

阿明解釋，他患病後精神近乎崩潰，加上公司負擔沉重，希望妻子盡快接手，然而阿琴態度消極，才在衝突中失控。阿琴則表示，她願意學習經營，但丈夫教導時毫無耐心，「一句話聽不懂就要我自己猜」，再加上長期溝通壓力，此次遭暴力更讓她徹底心冷。即便得知阿明事後因腸道痙攣住院，她仍不願返回。

調解過程中，雙方的矛盾根源逐漸浮現。兩人皆為獨生子女，成長背景差異巨大。父親早逝的阿明從小獨立堅強，白手起家創辦公司，習慣扛起所有責任；而自小被呵護的阿琴，多仰賴家人處理家務與育兒，缺乏獨立承擔家庭重任的經驗。去年12月阿明罹癌後，恐懼未來的情緒讓他急於將公司與家庭交付妻子，但阿琴的步伐難以跟上，也因此頻頻受指責。

生活瑣事亦加深裂痕。有次深夜阿明要吃麵，阿琴端麵進房卻遭斥責，氣急之下不慎打翻湯碗，阿明離去時只看到灑落的湯水，卻未問她是否燙傷。阿琴哽咽說「他看不到我的委屈。」心理專家分析，阿明的急躁來自「倒計時式」的壓力，害怕自己倒下後家庭無人支撐。

為化解僵局，調解員引導兩人回顧往日情感。阿明回想兩人因網路結緣，創業最艱難時，仍在求學的阿琴毫不猶豫借錢相助；阿琴則記得，阿明在雨天背她涉水、用餐總記得替她父母帶份、對岳家慷慨體貼。

過往的溫情令兩人逐漸放下怒氣。阿明承認自己的衝動與苛責，表示願調整心態、耐心帶領妻子學習公司事務；阿琴也理解丈夫背後的恐懼，願意成長並陪伴他度過病後難關。這段瀕臨破裂的婚姻，終在彼此重新理解中迎來新的開始。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

