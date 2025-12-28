把上課當流量！網紅教師「入侵中小學」 一票老師有共鳴：譁眾取寵

近年來越來越多人透過網路行銷推廣自己，連原本作育英才的老師也投入網路行銷的風潮。一位女子近日表示，很多無證照的網紅老師大舉入侵中小學，吸引不少學生粉絲，但很多老師根本是譁眾取寵、沒有真材實料，教沒多久就開始團購、接業配，留下被學生嫌棄無聊、真正熱心於教學的老師，貼文曝光後引發許多老師共鳴。

原PO在Dcard發文表示，由於現在教師荒，很多無證老師進入校園，把教學當成吸引流量的法則，從分享部分上課片段到幾乎每天都錄製上課影片，因為講話有趣、福利多成功吸引不少中小學生的粉絲，但很多網紅老師根本譁眾取寵、沒有真材實料，教國文甚至會寫錯字，老師也不會教得很久，得到流量後就開始團購、接業配，學生則是開始習慣上課時相當熱鬧。

原PO指出，這種老師在國小、國中特別受歡迎，因為老師的學識最多只能應付國中的課程，對於以升學為導向的高中來說沒什麼用，不過中小學生心智年齡小，只要知道教室有手機、攝影機，往往會力求表現、講出脫序或是搞笑錯誤的言論，希望能被剪進影片，對於班級秩序的好壞見仁見智，不過對於真正熱心教學的老師來說，絕對不會為了吸引大眾目光拍攝上課過程，而是追求上課進度。

對此，許多老師紛紛回應，「很多網紅老師，大部分都是代理代課、課照老師，透過譁眾取寵的方式吸引學生，讓學生滑短影音都以為每一堂都應該這麼有趣，等到網紅老師去接業配的金額超過代理代課的薪水時，拍拍屁股走人，留下的老師用專業的知識傳授給學生，學生不適應認為『傳授專業知識』的老師教學很無聊」、「真的，其實小朋友不能隨便亂照的」、「一般老師才沒時間閒工夫在那拍片剪片，累都累死了」、「前幾天在課堂上跳撒嬌舞的…」。

