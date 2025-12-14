把世界帶回宜蘭「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展

駐臺北烏蘭巴托市貿易經濟代表處代表特木爾代表閒伉儷一同出席「青年百億海外圓夢基金計畫展」展覽開幕。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

今年宜蘭縣政府成功爭取到教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」二案計畫，分別有蒙古、韓國的「草原開課啦！跟著SDGs去遊牧」及日本鳥取縣的「巷弄裡的博物館」，二十一名宜蘭青年完成海外圓夢，親身體驗蒙古草原到首爾教育論壇，深入日本小鎮創生，今年度計畫成果展公開分享他們在蒙古、韓國及日本的圓夢歷程，即日起至十二月二十七日止，在宜蘭青年交流中心展出，邀請大家前來參觀。

青年百億海外圓夢基金計畫由教育部青年發展署推動，補助十五至三十歲青年赴海外執行各項圓夢計畫。

此次「青年百億海外圓夢基金計畫展」由今年參與計畫的青年共同策展，透過展覽及影像完整呈現他們在蒙古、韓國及日本的圓夢歷程及所見所聞，大眾將可透過青年獨特的視角認識這些地方。「D-4-12草原開課啦！跟著SDGs去遊牧」以「世界公民教育」為核心，聚焦多項SDGs議題，為蒙古學童開辦多場教育行動，更深入草原體驗游牧生活與在地永續精神；而「D-5-7巷弄裡的博物館」則以「博物館與地方文化的創生與永續」為主軸，從地方見學、體驗，到在當地交流會分享臺灣宜蘭與日本鳥取的文化共鳴與差異，展現不同面向的海外行動能量。

此次展覽更透過沉浸式影像、互動主題牆、影像紀錄與特色物件展示，帶領觀展者進入青年們的海外圓夢現場，把世界帶到宜蘭，除了主題展外，開展當天青年更精心策畫「圓夢青年帶你逛」實體導覽，並舉辦「鍋煮蒙古鹹奶茶」、「羊毛氈手作工坊」、「搭建迷你蒙古包」等多項文化體驗活動，讓大眾可以體驗蒙古的獨特文化，讓多元文化不只是想像，而是具體可感的經驗。