把中國換成台北！王世堅狂讚海大校長「1舉動」 掀全場高潮嗨爆

記者蔡維歆／台北報導

立委王世堅連狗狗都對他很興奮。（圖／台北海大提供）

立委王世堅於近日在台北海洋科技大學（簡稱台北海大）發起了一場令人振奮的會談，攜手台北海大董事長林世宗及大倉久和飯店董事長陳珍隆共同打造產官學的絕佳合作典範，為台灣的未來奠定了堅實的基礎。自從抖音神曲《沒出息》席捲全台，王世堅進場引發了台北海大全校學生暴動高潮，學生們的尖叫聲已蓋過校園的鐘聲！不只如此，連校內教師主任也放下矜持排隊等合照！比起他昔日被連結電影恰吉時，人氣還要狂炸，他堪稱已是大學生心中「台灣第一網紅」。

王世堅委員的進場引發了全校學生的高潮。（圖／台北海大提供）

巡禮全程7小時，王世堅非常親切與所有大學生互動，甚至擠在高樓層走廊與學生們合唱人氣神曲《沒出息》，王世堅一句，學生合唱一句，根本是專場演唱會！會議上立委王世堅也妙口如珠：「林世宗董事長最讓我佩服的是，將『中國海專』更名為『台北海洋科技大學』，此舉把中國換成台北真是典範啊！陳珍隆董事長則是引進新技術的先鋒，能夠聚集這樣的兩位人物合作，對台灣的未來一定是個天大的好消息，讓我感到非常榮幸。」

王世堅立委作為台北海大校務顧問，且與董事長林世宗在台北市議會是一對議員老同事，兩人之間的默契可說是「心有靈犀一點通」。他們憑藉多年的良好交情，深入探討如何為台灣的教育與產業發展注入新活力。大倉久和飯店陳珍隆董事長則以其長期投身公益的精神，與林世宗董事長在教育領域的奉獻相呼應，促成了這次的三方合作會議。

