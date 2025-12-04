把中國星巴克追著打的瑞幸要來台？拱出3萬家門市的低價高頻模式 會先衝擊誰？

截至2025年第三季，中國最大咖啡品牌瑞幸的全球門市已突破29,214家。

撰文＝林玉婷

中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）近日捲起一波「將插旗台灣」的消息，多家媒體報導指出，有代理業者在台刊登招募廣告，官網亦疑似顯示台灣店鋪資訊，引發社群與投資圈關注。不過，根據台灣經濟部投審司回應，至今並未收到瑞幸或其母公司申請來台投資，若是由本土公司代理引進，屬於商業行為，暫不屬中資審查範疇。此消息目前尚未獲官方承認，也無法確認時間表。

儘管真實性仍待查證，但這波傳聞本身已足以震撼台灣咖啡市場。若瑞幸真以「小店、高密度、低價」模式進駐，很可能對當地連鎖咖啡品牌帶來壓力，也可能重塑消費者對咖啡的期待與消費模式。

瑞幸從財報造假到重生：3萬店網絡 + 營運數據再創新高

回顧歷史，瑞幸曾於2019年登陸美國NASDAQ，開創亞洲公司最快IPO紀錄；但2020年遭爆出財報造假，承認虛增營收後被強制下市。從那時起，外界普遍認為它已無翻身可能。

出人意料的是，瑞幸不僅沒有消失，反而重整步伐，加速擴張。根據2025年11月最新出爐的財報顯示，截至2025年第三季，瑞幸全球門市數已突破29,214家，其中自營門市約18,882家，合作加盟店超過10,330家，當季淨增門市達3,008家。這使它穩居中國咖啡市場門市數量第一，規模遠超第二名星巴克的7,000多家，也超過庫迪咖啡（Cotti）的7,000～8,000間估計值。瑞幸的整體營收表現同樣強勁，第三季淨收入達人民幣152.87億元，同比成長50.2%；營業利潤也較去年提升。此外，月均交易客戶數已突破1.12億人次，交互資料與高頻消費行為，顯示消費者對其平價、高頻、便利模式接受度高。

若將這些數字放在今天台灣市場背景中，不難理解為何代理商願意冒險挑起「導入」這張牌，也說明為何傳聞一出便引起市場與消費者大眾關注。

為何能翻身？瑞幸的成功不是偶然

瑞幸這波翻轉，被外界視為近年亞洲零售與連鎖業最成功的案例之一。它的營運模式與策略有五大關鍵，且已在中國市場證明：當品質、便利、價格與密度同步落地時，就能創造高頻消費習慣與規模優勢。

1、價格策略與高頻消費定位：

瑞幸以9～19元人民幣的飲品價格吸引大量日常消費者，不追求高單價，而是在大量、快速、平價中建立客群黏著度。

2、數位化+ App 為核心營運機制：

訂單、支付、會員、促銷全透過App完成，不依賴傳統門市飲食，極大降低人力與空間成本，也讓資料回收與消費偏好分析更即時、精準。

3、供應鏈垂直整合：

從咖啡豆產地直採、中央烘焙、冷鏈配送，到門市經營，瑞幸全面掌握供應鏈；這讓它在成本控制與品質穩定上都具備優勢。

4、小坪效、高密度拓點策略：

瑞幸大量開設「小店型」門市（無過多座位，以外帶與快速取餐為主），降低單店營運成本，快速覆蓋城市與下沉市場。

5、加盟 + 自營混合模式：

相比單純自營或加盟，瑞幸將兩者結合，一方面保有經營品質控制，一方面快速擴張門市數量，兼顧規模與彈性。

若插旗台灣 瑞幸咖啡能否改寫本地市場格局？

若瑞幸最終選擇透過代理商或合資形式正式進入台灣市場，它可能對台灣的咖啡連鎖產業格局造成顯著波動。理由至少有三：

1、價格帶下修與消費選擇更多元：

瑞幸主打平價與便利，對於追求快速、便宜、便利咖啡的消費者，有可能成為新的首選。這對同樣定位為中價或高價連鎖的咖啡店是一大挑戰。

2、超商 & 在地咖啡品牌需面對新競爭：

台灣目前主流的超商咖啡、路易莎、Cama 等品牌，若僅以便利性為訴求，可能不再能滿足價格敏感消費者。瑞幸進駐後，可能搶走一部分每日咖啡消費市場。

3、加速市場分層與消費習慣改變：

高頻、快速取餐、低單價的咖啡消費習慣若成型，會促使市場分層更明顯，既有精品咖啡、手沖咖啡，也有平價即飲咖啡。消費者選擇更多，但也意味著競爭激烈。

不過，也有潛在風險與變數。瑞幸過去曾爆發財務醜聞，若在台灣經營必須重新建立信任；供應鏈、咖啡豆成本、消費習慣背後的差異，都可能影響其是否能在台灣複製中國模式。

瑞幸積極擴大加盟版圖 2025Q3就展店快3千家！

財報顯示，瑞幸第三季新增門店主要集中在中國（含香港）市場，共新增2,979家，其餘則分布於新加坡、馬來西亞與美國等海外市場。隨著亞太市場對平價咖啡需求增加，瑞幸持續強化海外布局，並積極擴大加盟版圖。總結來說，瑞幸這次若真的踏入台灣市場，不僅是「多一家咖啡店」，可能也會是台灣咖啡消費結構與產業格局的重新洗牌，因此格外引發關注。

