把五星級飯店當後宮！60歲資深機師起色心 強拖年輕空服員進房性侵

60歲資深機師起色心，強拖年輕空服員進房性侵。示意圖，與本文無關／Freepik

印度近日驚傳資深機師性侵空服員案！一名60歲機師遭控，在與機組人員入住當地五星級飯店休息期間，強拉26歲空服員進房企圖性侵，甚至強行脫去她的內衣、內褲，所幸受害空服員奮力反抗，及時將對方推開，才順利逃出房間。

綜合印度媒體報導，事發於18日晚間，一家私人航空公司60歲資深機師薩蘭(Rohit Saran)執行飛行職務，預計19日前往普塔帕蒂(Puttaparthi)，與機組人員在邦加羅爾市(Bengaluru)入住五星級飯店休息。

廣告 廣告

警方表示，下午6時，薩蘭與受害空服員一同到了飯店附近的咖啡廳、餐廳，因隔天還有航班，僅短暫外出後就折返回飯店。薩蘭以出去抽菸為由，邀約對方一同到飯店房間旁的吸菸區，卻突然將她拖進房間。

受害者痛訴，機師將她拉進房後，試圖強迫發生性行為，隨後又扯開她的內衣、內褲，當下不斷哭求對方住手仍無果，最終她鼓起勇氣推開對方，才順利逃出房門，不過自己的制服內襯、高跟鞋則留在機師房間內。她也說，此次事件讓她留下嚴重的精神創傷。

該名受害空服員返回普塔帕蒂向公司管理階層通報此事，並且前往當地警局報案。警方表示，已根據《印度刑法典》中第63條強姦罪立案，並將案件移交至邦加羅爾警方進行調查。

事實上，今年7月印度才發生一名外籍航空公司員工，在孟買郊區米拉路（Mira Road）住處，涉嫌性侵一名23歲空服員，於孟買機場準備搭機返回香港時遭逮捕，如今再傳出空服員遭性侵，也讓空服員的人身安全再次受到外界討論。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。



回到原文

更多鏡報報導

衣索比亞火山沉睡1.2萬年首度噴發！火山灰直竄14公里 居民驚呼「像被投炸彈」

南投角頭「瘋寬」自戕收場！曾組狗頭幫壟斷砂石、逼債剪手指

週休3日連署通過！他示警：若真上路「這行業」恐漲聲響起