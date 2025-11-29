「把人全殺光」！傳美防長指示空襲毒梟船「不留活口」

美軍過去數月在加勒比海擊沉20多艘運毒船。路透社



美國川普政府9月起動用軍隊無人機在加勒比海海域擊沉20多艘船隻，指控其為拉美販毒組織的運毒船。有媒體報導指出，在某次擊船任務中，船上明顯還有兩人生還，但美國國防部長赫格塞斯口頭指示不留任何活口，要求「把人全部殺光」！

《華盛頓郵報》週五（11/28）報導指出，美軍於今年9月2日朝一艘載有11人的加勒比海船隻發射飛彈攻擊。當時船上有兩人明顯倖存，但負責該起任務的指揮官布萊德利（Mitch Bradley）要求二度空襲，兩名倖存者在大海上被炸得灰飛煙滅。

知情人士透露，布萊德利「不留活口」的作法是遵從赫格塞斯（Pete Hegseth）的指令。據報導，赫格塞斯認為倖存者會和地面上販毒集團聯絡，撈起海面上的漂流貨物，因此下令「把他們全殺光」（kill everybody）。

令人不解的是，布萊德利在接下來的另一起空襲毒梟船行動中，把兩名倖存者和貨物從大海中撈起。兩名倖存者之後被遣返回厄瓜多和哥倫比亞。目前難以得知，為何美軍前後作法並不一致。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）回應《華郵》表示，該報的報導敘事「全是假的」，並聲稱這項瓦解毒品犯罪、保護美國本土免受毒品侵害的行動取得巨大成效。

赫格塞斯週五在X平台發文痛批《華郵》「煽動性、貶抑報導」，但他沒有反駁相關指控。他說：「我們一開始便在各項聲明中強調，這些高效打擊行動會是『致命、動態性的打擊』。目的就是阻止致命毒品、摧毀毒梟船、殺死毒害美國人民的毒梟恐怖分子。」

赫格塞斯還強調，所有空襲行動符合「美國和國際法律」，且依照武裝衝突準則行事。

不過國際社會和美國國會已對美軍針對毒梟船的空襲行動展開調查，認為川普政府正在非法執行法外處決，甚至有戰爭法專家直指此行動涉嫌犯下戰爭罪。

國際危機組織（International Crisis Group）資深顧問芬紐凱（Brian Finucane）說：「在非武裝衝突的情況下，預謀殺人就是謀殺。川普政府並沒有證明這些攻擊行動發生在武裝衝突下，也沒有證明目標屬於戰爭法中的合法攻擊對象。」

