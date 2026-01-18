「把人當螻蟻！」陳佩琪怒轟北檢標準 嘆質疑全被冷處理

[Newtalk新聞] 民眾黨主席柯文哲今（18）日受訪時表示，其夫人陳佩琪不是煮飯就是發臉書，讓他4個月胖了4公斤。對此，陳佩琪今午再度於臉書發文，抒發過去一年來面對司法程序的無力與憤怒，直言自己即使寫再多、問再多，「也根本沒人理我」，感嘆丈夫的人權與尊嚴在司法體系中被輕賤對待。





陳佩琪表示，有人問她「把我帶出去就不會寫嗎？」她直言，即便白天行程再晚，晚上、半夜照樣會爬起來寫，「以後就改半夜發臉書」。她坦言，前一天受訪時提到心中最大的憾事，就是這一年來針對官司提出的諸多疑問，幾乎從未得到真正的回應。

陳佩琪指出，過去一年，先生遭到羈押、延押，抗告一再被駁回，「他的人權和尊嚴被像螻蟻般地輕賤」。她強調，柯文哲曾擔任25年重症科醫師、8年首都市長、5年在野黨黨主席，也曾參選總統、獲得369萬張選票，在外仍有許多支持者追隨，卻不知為何，在司法體系眼中卻彷彿毫無人權可言。





她也曾嚴肅地詢問丈夫，是否過去與司法人員有過什麼深仇大恨，甚至懷疑是否曾有司法人的親人未能被他救回，「所以恨死你了？」但柯文哲對此一臉茫然，說不出所以然。





陳佩琪回顧，這一年來她曾在臉書或媒體上提出許多質疑，但真正得到回應的僅有兩件事。第一件是她提到北所內夜間出現老鼠問題，北所回應稱因建物老舊，已盡力改善。她強調，自己並非在意環境舒適與否，而是在質疑「檢、審和高院到底是在押人押什麼意思？把人當螻蟻般輕賤，抓來踩踩、褻玩一番？」





第二件則與母親的存摺有關。陳佩琪表示，當時因母親年邁，存摺被扣、帳戶資金無法使用，導致家中急需繳納罰款與律師費時難以調度，希望北檢能歸還存摺。後續新竹市議員李國璋出面質疑北檢是否扣押夫妻帳戶，北檢隨即回應否認扣押，強調夫妻資金可正常使用。陳佩琪指出，議員的質疑是出於善意，而她原本只是希望取回母親存摺，因母親無法外出補發，「沒想到這樣的小事，北檢才願意回應。」





陳佩琪進一步提出她真正想質問的核心問題，直指「扁帽工廠」、「小英商號」、「賴桑小舖」等相關公司金流是否已被徹底查清。她指出，檢察官認定候選人販售小物、未將所得全數納入政治獻金帳戶構成公益侵占，並以此對柯文哲求刑多年；但上述三家公司與「木可」性質相同，且其中盈餘早已結清，質疑相關資金最終流向何處，是否也涉及公益侵占，甚至依同一邏輯應加上貪污罪名。





陳佩琪最後也提及生活片段，提到丈夫當天外出參加「松信夥伴見面會」活動，曾邀她同行，她因家務未能前往；也提到兒子完成東京大學博士學位返台工作，父子間的互動，感嘆「隔行如隔山」。

