把佛堂當提款機！ 出納人員盜領4500多萬

高雄正德佛堂一名女出納人員，2年多來竟把佛堂當作個人提款機，利用保管空白支票的機會盜領4500多萬元，佛堂查帳發現金額嚴重短少，才揪出是她侵占，當時她已經把錢花到只剩63萬元。法院審理後，依偽造有價證券罪，重判8年有期徒刑。

空白支票偷蓋負責人印章 背書轉讓兌現

這名女出納人員於107年7月進入正德佛堂高雄總院，擔任行政人員，半年後升任財務出納，負責保管零用金、記帳及開立支票等工作。沒想到，她從110年7月至112年9月，利用保管的109張空白支票，填寫17萬至49萬不等的金額，再私自蓋上負責人等印章完成發票行為，並背書轉讓給自己，到銀行兌現，2年多來盜領金額高達4545萬4474元。

女出納人員2年多來，盜領金額高達4545萬4474元。圖／台視新聞製圖

盜領4500多萬花到剩63萬 判8年有期徒刑

佛堂查帳時發現帳目異常，才揭露出是她侵占，但她已將大部分款項花光，僅剩63萬元。檢方起訴後，雙方進行調解，她同意每月償還1萬2000元，截至今年10月已返還約79萬元，由於盜領金額龐大，嚴重損害宗教團體信譽及票據交易秩序，法院最終依偽造有價證券罪判處她有期徒刑8年。

正德佛堂由常律法師於民國75年創立，全台及海外均設有分院，旗下還有基金會、電視台等14個附屬機構，此次監守自盜事件曝光後，佛堂對財務管理及人員聘用更加謹慎。

正德佛堂由常律法師於民國75年創立。圖／台視新聞

※犯罪行為，請勿模仿

高雄／梁子玥、簡宏修 責任編輯／蔡尚晉

