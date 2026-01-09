把候診時間變成閱讀時光 台北榮總聯手Hami書城讓文字成為溫柔陪伴

cnews124260109a13

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

將「場域閱讀服務」導入醫療現場，台北榮總攜手Hami書城，讓病患、陪病家屬與醫護人員，在候診、休息與陪伴之間，能以數位閱讀安靜地陪伴自己，讓等待不再只是等待，讓候診與陪病時間，從焦慮等待轉為安靜閱讀。

對多數人而言，前往醫院候診或陪病，時間感覺格外漫長，有時會伴隨焦慮或不安的的心情。觀察到這些被忽略的空白時段，Hami書城與台北榮總共同推出為期兩個月的「健康百解 × 綠意共生」線上主題書展，攜手推出場域閱讀服務，以閱讀、醫療、永續的合作，結合ESG與照護體驗的新應用場景，精選健康照護、身心療癒、永續生活與環境保護相關內容，期望在醫療空間中，提供一種不打擾、卻能安定人心的支持方式。

Hami書城總經理陳靜萍表示，目前書城擁有超過100萬名活躍會員，是全台使用人數最多的電子書訂閱制平台。這次走進醫療場域，是希望讓數位閱讀真正融入日常生活，成為照護體驗的一環，而不只是娛樂選項。醫院需要安靜，而數位閱讀正好符合這樣的空間特性。本次服務範圍不只有駐院醫護人員，前往醫院的病患、家屬也可使用。

cnews124260109a12

即日起至2月28日，民眾只要下載Hami書城App，並在台北榮總院區內啟用GPS定位，即可免費使用場域閱讀服務。服務對象不僅限院內醫護人員，前來就醫的病患與陪病家屬皆可使用。無論是候診時翻閱電子書、住院靜養時聆聽有聲書，或在陪病空檔閱讀雜誌，都能在不影響他人的情況下進行。

Hami書城為國內唯一擁有碳足跡標章的電子書平台，讀者在使用服務的同時，也同步響應減碳與永續。本次主題書展以「地球好 × 身體好」為策展核心，讓閱讀不僅照顧身心，也回應環境議題。Hami書城的場域閱讀服務，讓候診的民眾可以利用自有的包括手機及平板電腦翻閱電子書，住院靜養的患者或陪病者則可聆聽有聲書，或陪病空檔閱讀雜誌，都能在不影響他人的情況下進行。讓等待不再只是等待。

活動期間，凡於院內使用Hami書城場域閱讀服務並完成問卷填寫，即有機會獲得書城購書金500元，並抽出30組OMIA PLUS三個月會員資格；若問卷回收數達指定門檻，還將加碼抽出Samsung Galaxy Buds2 Pro藍牙耳機。目前Hami書城場域閱讀服務已導入全台超過1000個機構與公共場域，讓閱讀自然融入通勤、工作與公共空間。未來也將持續拓展更多生活場域，讓閱讀成為日常中最安靜卻長久的陪伴。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

【文章轉載請註明出處】