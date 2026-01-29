把倫理搬進遊戲裡 36位大學生在「神秘小島」學習永續抉擇

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

在一座沒有標準答案的虛擬島嶼上，36 位大學生必須在環境、社會與經濟之間做出選擇，學習承擔決策後果。信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會、中華談判管理學會近日共同主辦「第二屆倫理與永續大專青年領袖營」，來自全國各大專院校的36位青年學子齊聚一堂，展開一場結合倫理、永續與談判思維的三天密集行動學習，培養學子具備成為未來青年領袖的永續與領導意識。

信義文化基金會、中華企業倫理教育協進會、中華談判管理學會近日共同主辦「第二屆倫理與永續大專青年領袖營」。（圖／信義房屋）

本屆營隊由高雄大學規劃執行，以虛擬小島「薩斯坦島（Sustainable Island）」為主軸，透過情境式、遊戲化的設計，擺脫「聽課」營隊的進行方式，讓學員們化身為海洋偵探隊，在有限資訊與多方利害衝突下，逐步解開島嶼面臨的永續難題，讓年輕人走進倫理與永續世界的學習現場。

這座島上，沒有標準答案。學員們需要不斷在「環境、社會、經濟」之間權衡，理解不同角色各自的立場與底線。課程由學界與企業講師共同帶領，從倫理思辨與永續基礎出發，逐步引導學員理解真實世界中，價值衝突如何發生、決策代價如何承擔。優樂地永續董事長朱竹元與執行長蔡承璋也透過實務分享與互動遊戲，讓學員看見企業在永續實踐中面對的真實抉擇。

談到此次營隊的學習收穫，明志科技大學黃懷伶同學分享，這次營隊讓她深刻體會到，多數議題不是非黑即白，每個角色都有必須守住的立場與底線。透過倫理、永續與談判的討論，更能學習換位思考，理解溝通的重要性，才能在衝突中找出可能的解方。

營隊課程中，學員們化身偵探團隊，搜尋解決永續議題的線索，並透過利害關係人的角色轉換去思辨永續實踐上的難題。（圖／信義房屋）

元智大學陳慧珊同學則分享，最初的期待，僅希望透過領袖營成為真正理解永續核心價值的人，但營隊讓她理解到「永續實踐本身的困難」。在環境、社會與經濟三者之間，往往存在高度張力，永續不一定立刻帶來績效，結果也未必完全符合初衷。她也對 ESG 中「治理（G）」有了新的體悟，治理不只是制度，而是企業如何在價值衝突中做出選擇，並承擔後果的能力。

觀察此次學員參與度，信義文化基金會執行長楊政學指出，相較首屆，本屆學員在學習態度、主動參與與積極思辨的程度很高，整體營隊學習能量與投入程度獲得師資團隊高度肯定。同時本屆營隊透過第一屆參與的學員作為隊輔帶領的方式，成功連結了第一屆與第二屆的青年領袖，期許接下來也能秉持此模式，串聯起整個青年領袖營的青年社群。

中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華也對本次學員們的表現給予高度肯定，她認為第一屆多為「被引導的學習者」；第二屆逐步轉為「主動參與的行動者與提問者」，並且面對困難議題的態度，對倫理衝突、永續代價與現實妥協，多能進行理性討論，嘗試理解多元立場。她期待青年領袖營成為一個持續引導年輕世代面對價值選擇與責任承擔的學習平台，逐步培育具備倫理意識與永續視野的青年領袖。



