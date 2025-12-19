■把健身房從「銷售戰場」救回來的人 Stanly用一套不推銷的商業模式 啟動健身產業的信任革命

文．張育銘

在台灣，多數人對健身房的第一印象，往往不是啞鈴的重量，也不是鏡子裡逐漸變好的自己，而是門口那一陣撲面而來的「推銷壓力」。許多人甚至還沒踏進門，就已經在思考如何拒絕：

「等一下被問到會員制度怎麼辦？」

「是不是又要綁一年合約？」

「會不會被強迫買課？」

而在這個仍以「銷售」為核心的產業裡，有個人卻選擇逆風而行。他叫Stanly，台中北屯「悠活」健身工作室的創辦人。他做了一件在業界看來近乎不可能的事─把所有大家害怕的銷售邏輯全部撤掉。

不推銷、不綁約、不囤課、教練沒有KPI(業績壓力)。

這套模式一開始讓人覺得天真，甚至有些傻，但也因為夠「不一樣」，讓他得以真正看清健身產業缺少的，不是課程、不是器材，而是─信任。

產業內七年 他看見的不是競爭 而是「痛苦」

Stanly在大型健身體系待了七年。從一開始的熱血，到後來逐漸升上主管，他幾乎見過所有情況。他看過第一次走進健身房卻緊張到手心冒汗的會員；看過被KPI壓得喘不過氣，卻仍努力維持笑容的教練；也看過買了百堂課卻因害怕拒絕、不敢說「不要」的媽媽，最後一堂都上不到。

那七年，他越做越高位，卻也越靠近問題的核心。有一次，一位教練被要求在月底前補上業績，否則無法達標。他明明知道某位剛生產不久的媽媽不適合做高強度訓練，但為了業績，他仍咬著牙推薦了包套課程。課賣出去，但那位媽媽之後再也沒有回來。

那一天，Stanly意識到一件殘酷的事，當銷售凌駕專業，信任就會被一次次消耗。也就是那時起，他開始問自己，如果把「成果」放回商業模式的中心，會不會有不一樣的可能？

三原則不是「靈感」 是從痛點推導出的答案

當Stanly決定離開體系創業時，他並沒有打算做出什麼革命性的模式。然而每一次與會員的對話、每一次處理前東家的客訴，通通變成他後來模式的基礎。

一是價格透明：先讓人敢踏進門，過去在體系，他常常看到這樣的場景，會員站在門口，探頭兩秒，臉一皺，就離開了。原因不是不想運動，而是害怕被問價錢。因此創業後的第一件事，就是把所有價格貼在牆上，沒有折扣、沒有話術、沒有暗藏條款。他說：「如果連踏進門都不敢，怎麼可能開始運動？」

二是不囤課：看過太多「上不到課」的遺憾。有一次，一位媽媽買了一百堂課，但因為工作與家庭壓力，她一年只上了三堂。錢花出去了，壓力沒消失，反而更大。Stanly發現，囤課，看似安全，其實是最大風險，於是他採取「每堂都是均一價」，想上就上，不用提前買，也不會囤積壓力。

三是教練自由班：把壓力還給制度，不是還給教練。在體制內，他看過許多教練因為KPI被迫推銷。曾經熱愛專業的教練，逐漸變成「業務」。這不是任何人的錯，但卻是制度壓出來的結果。

因此在公司，他宣布，教練沒有業績壓力，也沒有推銷義務。唯一的KPI就是：「把每堂課教好。」

三原則不是標語，而是從一個個血淋淋的案例推導而來。它們共同指向一件事，「降低會員風險→讓成果成為主動的推廣力。」

創業現實 350萬投入後 一句「滾啦」 比任何課程都痛

理想很美，但現實不像文章。創業初期，350萬投資下去後所剩無幾。租金、員工薪水、貸款，每一筆都壓在肩上。因為沒有推銷，也不想做過度浮誇的行銷，他和太太只剩下一種能做的事─站在街頭發傳單。夏天的太陽讓汗從背脊一路滑到腰際，冬天的寒風把手凍到像是握著刀片。有一次，太太把傳單遞出去，一位路人甚至沒看她一眼，只丟下一句：「滾啦！」那一瞬間，比起被拒絕，更痛的是那份被否定的羞辱。

他和太太那天沉默了很久。但第二天，他們仍然站回原本的路口。Stanly說：「如果想讓市場知道什麼叫不推銷，就必須先撐過最不被理解的時期。」

數據證明 當風險下降 信任就自然長出來

一年後，數據開始說話。

兩家店累積超過600位會員，單月1,500+人次到訪，詢問→預約→到課的轉換率持續提升，會員回留時間拉長，教練留任穩定、職涯更安心。

最關鍵的是─悠活從來不是靠便宜，而是靠「降低風險」。當風險低到人願意「先試一次」，成果自然會變成最有力的推廣。

人物軸線 從體制主管 到模式重塑者





中期目標，Stanly希望能與營養師、物理治療師、中醫師合作。他相信：如果訓練能與醫療互相理解，就能為會員打造更完整的健康策略。外型只是附加，健康才是核心。

最後留下的不是課程 而是「時間與信任」

Stanly常說，他最大的幸運是一路陪著他的太太，以及願意相信他的團隊與會員。他說：「我們真正的合作對象不是顧客，而是時間。時間會看見成果，也會把故事講出去。」悠活正在證明，當一間健身房把成果放在最前面，市場自然會自己推薦它。不推銷，也能活—甚至活得更長久。

成果是最真實的商業語言

案例 A｜產後媽媽：從漏尿到完全改善

她第一胎後，只要大笑或咳嗽就會漏尿。

第二胎前，她開始訓練核心與骨盆底肌後，問題完全改善。

她說：「不是生產造成受傷，是我以前沒力量。」

案例 B｜椎間盤滑脫男子：從扶牆跛行到重新站直

第一次走進來時，他痛到必須靠牆才能移動。

半年後：

●減重 20 公斤

●走路恢復正常

●上下樓梯不需輔助

他說：「不是胖害我痛，是我沒力量。」

Stanly 說：「成果，就是最坦白的商業語言。」

