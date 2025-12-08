把全國議長當塑膠？助理費修法「走樣」 他點名：怎變成只有立委適用？

民進黨籍新北市議員林秉宥。 圖：翻攝自林秉宥臉書

[Newtalk新聞] 全台助理費案從去年延燒至今，司法調查範圍遍及縣市首長、立委與地方民代，引發改革討論。今年2月與3月，全國正副議長聯誼會兩度向立法院與中央建請修法，希望助理費制度能比照國務機要費除罪化，讓長期存在的模糊地帶獲得釐清。然而，民進黨新北市議員林秉宥今（8）日對於目前立院版本提出質疑，指出修法方向與地方議會最初的訴求出現巨大落差。

林秉宥表示，助理費修法「一開始是由各地方縣市議會議長到立法院去陳情的」，而他本人並不完全支持議長們提出的具體版本。但讓他不解的是，原本屬於地方議會請託的案件，最後卻「變成只有立法院組織法修改成陳玉珍版本」。

他進一步指出，依照目前提出的版本，一名立委一年680萬元的助理費將全部直接進入立委統籌使用，「怎麼用，全都是立委說了算？還只有立委適用的法案？」林秉宥質疑，既然原本是全國議長的建議，最終卻只留下立委自己的修法，讓他忍不住反問：「是把全台灣地方議會的議長當成塑膠的嗎？」

近年不斷發生的助理費案，多名政治人物遭調查，包括新竹市長高虹安、綠委林宜瑾、林岱樺、藍委顏寬恒及多位地方議員。全國正副議長聯誼會也曾公開主張，助理費制度長期模糊、地方作業習慣不同，容易導致民代觸法，因此希望中央統一制度並放寬規範。

然而，立法院目前曝光的版本限縮於立委自身，並引發外界討論。林秉宥的質疑，正是點出修法來源與方向之間的矛盾：地方議會提出的訴求，最後卻沒有反映在制度修改上。

