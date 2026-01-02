把公務資料庫當花名冊！高雄心衛中心執秘性侵弱勢少女 妻幫掩護同遭解聘

高雄市衛生局心理衛生中心前執行祕書何建忠（右）曾獲衛福部表揚，他卻利用職務之便性侵弱勢少女，近日遭檢方起訴並求處重刑。（圖／翻攝自衛生福利部社會及家庭署Youtube）

離譜！高雄市衛生局心理衛生中心前執行祕書何建忠，利用職務之便，將公務資料庫當「花名冊」，利用精神照護查詢系統，鎖定因私密畫面外流而曾經輕生的16歲少女，肉搜後將她約出性侵得逞，在得知被害人報案後，其妻子還協助察遜案件偵辦進度，高雄地檢署近日偵結，依加重性交等罪起訴何男，並求處10年半有期徒刑，何妻也遭免職。

據了解，42歲何建忠畢業於高雄醫藥大學心理系，並到中正大學犯罪防治研究所進修，而他任職心衛中心苓雅分區執秘，是最高層級主管，負責推動自殺防治、家暴、兒虐及性侵害個案管理，更曾獲衛生福利部「強化社會安全網績優督導」表揚。

廣告 廣告

何建忠卻利用職務之便，2025年6月開始頻繁登入精神照護查詢系統尋找下手目標，最終鎖定該名少女，肉搜後掌握其學校、手機和社群帳戶，偽裝嫖客將她約出。

少女曾因隱私畫面外流而輕生，她誤以為何建忠握有其私密照，擔心照片進一步外流，且想進一步釐清真相才答應外出，卻被何建忠載往汽車旅館性侵得逞。

而少女面對暴行曾哭喊掙扎、不斷抗拒，何建忠卻不顧其意願繼續施暴，為了營造性交易假象，還將數張千元鈔票放在桌上，稱「你自己拿就不算我給你」，少女最終不願收下，何仍將3600元塞進少女背包，後將她丟包超商便離開。

被害人不甘受辱、憤而提告，而何建忠在得知被害人報案後不知悔改，還透過在社會局任職的妻子私下查詢案件偵辦進度，何則從10月3日開始被裁定羈押3月。

檢方認為何身為社安網重要執行者，卻將受保護個案視為洩欲工具，犯後更企圖以金錢將重罪轉化為性交易，嚴重戕害未成年人身心，全案於近日偵結，檢方依加重強制性交及違反個人資料保護法等罪嫌將他起訴，並具體求刑10年6月，何妻則已被2大過免職。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

原始連結

看更多 CTWANT 文章

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手

最強冷氣團發威！今晨低溫10度「最冷時段」出爐 下周恐有寒流

曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉