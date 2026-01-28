把剴剴當玩具虐死！惡保母劉彩萱、劉若琳「冷血對話全紀錄曝光」還互傳欺凌照

一歲男童剴剴遭保母姐妹花劉彩萱、劉若琳活活虐死。圖／翻攝畫面

台灣高等法院27日就震驚社會的「1歲男童剴剴遭虐致死案」作出二審宣判，惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳上訴遭駁回，分別維持一審所判無期徒刑與18年有期徒刑。高院同日即將完整判決書上網公開，詳實揭露本案審理過程，也曝光大量駭人聽聞的虐童對話與照片內容，再度引發社會憤怒與不捨。

本案二審合議庭由審判長廖建瑜、陪席法官黃怡菁及受命法官文家倩組成。合議庭指出，劉彩萱、劉若琳在短短數月內，對年僅1歲多、毫無反抗能力的剴剴，反覆實施各式非人道虐待行為，除造成嚴重身體疼痛與長期飢餓，亦導致其出現憂鬱等精神症狀，最終釀成無可挽回的死亡結果，犯罪情節極為重大。

廣告 廣告

劉彩萱、劉若琳姊妹誇張對話曝光。圖／翻攝自判決書

判決書附件詳細記載姊妹倆的施虐過程，內容顯示，兩人自2023年9月起，不僅多次討論如何規避社工檢查，還頻繁互傳剴剴遭綑綁、遮眼、包裹、限制行動等凌虐照片，時間一路延續至11月、12月。期間她們以文字訊息反覆交流施虐「心得」，態度冷血、輕佻，完全無視孩童的痛苦與生命安全。

劉彩萱、劉若琳姊妹誇張對話曝光。圖／翻攝自判決書

判決書中更揭露大量對話紀錄，2023年9月17日凌晨，劉彩萱傳送剴剴脖子受傷、衣物染血的照片，並稱「夭壽喔這麼嚴重」、「我鼠定了，星期五人家就要來」、「嚇死寶寶了」，劉若琳不但未勸阻送醫，反而回覆「這沒這麼快好，讓他睡覺」。

同月27日凌晨，劉彩萱再傳剴剴手腳遭綑綁、臉部被遮掩的照片，並描述「剛剛我洗澡，他故意時不時的大叫幾聲，試探有沒有人進去救他，結果叫了幾次都沒有人出現救他，現在目前沒有再叫再發出聲音」，隨後又傳送被包裹如木乃伊的影像，還說「我警告他，沒人可以救你，哭沒用」，劉若琳竟冷漠回應「看起來還不錯」。

劉彩萱、劉若琳姊妹誇張對話曝光。圖／翻攝自判決書

進入11月、12月，虐待行為仍未停止。對話中出現「你沒揍他，要揍啊」、「欠揍」、「看了就很想一巴掌轟給他死」、「不然我怕我又失手打暈他了」等字句，顯示兩人早已將剴剴視為發洩情緒的對象，對其痛苦毫無同理。

合議庭指出，劉若琳雖非實際主要施暴者，但她在整個過程中，持續追蹤、評論並附和姊姊的凌虐行為，甚至提供具體規避查核的建議，已屬積極參與。兩人對剴剴可能死亡的結果，均具備客觀預見可能性，其行為足以構成共同正犯。

劉彩萱、劉若琳姊妹誇張對話曝光。圖／翻攝自判決書

高院痛批，劉彩萱身為專業保母，本應給予幼童照顧與安全感，卻在明知剴剴缺乏家屬關懷、監督機制失靈的情況下，濫用權力、以大欺小，將幼童當成情緒宣洩工具，「顯係恃強凌弱、以虐取樂」。

劉彩萱、劉若琳姊妹誇張對話曝光。圖／翻攝自判決書

合議庭強調，剴剴未滿2歲，在生命最後3個月裡，卻在飢餓、寒冷、綑綁與毆打中度日，身心所承受的恐懼與折磨，遠非一般成年人可以想像，更遑論是幼兒。依《兒童權利公約》所揭示的兒童最佳利益原則，本案量刑無從下修。

劉彩萱、劉若琳姊妹誇張對話曝光。圖／翻攝自判決書

高院認定，一審判決並未違反罪刑相當或平等原則，且本案對社會造成的傷害，遠高於過往類似案件，因此維持原判。全案仍可依法上訴。



回到原文

更多鏡報報導

小米店員示範「硬派防摔」慘翻車！10秒片瘋傳GG了 網笑：年度最真實測

月入3.4萬不夠活？晚餐吃過期豆腐 她一聽「超市對話」淚崩：以前也曾那樣

繁殖場推馬年限定「蟑螂特調咖啡」！把活體搗成醬...口感神似椰果

吳宗憲在曹西平靈堂獨處半小時揭「驚世祕密」 董至成哽咽道別「拼命三郎」：在天堂做最野性的歌手