把加州陽光端上桌！寒舍艾美TIPSY Sparrow推西岸日光早午餐
記者李鴻典／台北報導
搶攻新年餐飲商機，台北寒舍艾美酒店「TIPSY Sparrow」即日起於週末推出「西岸日光」假日早午餐，由廚藝總監米其林星級主廚李皞(Chef Paul)與邱奕承主廚共同發想設計，以加州的陽光、悠閒節奏與多元文化為靈感，推出6 道限定菜色，包括「墨西哥辣雞肉沙拉」、「帕瑪火腿蛋可頌」、「KFC 炸雞鬆餅」、「煙燻鮭魚・炸蝦滿福堡」、「牛排、薯仔蛋」及「印度坦都里烤羊、薑黃飯」，每道320元+10% 起，另可加購週末調酒暢飲活動，增添微醺的幸福。
TIPSY Sparrow平、假日晚間餐期亦推出多道全新單點，特別推薦「野菇燉飯・菲達起司・海藻奶油」480元+10%，嚴選多款野菇慢熬出濃郁菇香，米心彈牙飽滿，拌入海藻奶油帶出柔和海味層次，再以菲達與帕馬森起司堆疊鹹香，點綴蘑菇與鮑魚菇脆片，口感更顯立體。
「時令魚・煙燻淡菜珍珠麵・黃酒醬汁」780元+10%，以當令鮮魚展現純淨海味，搭配煙燻淡菜與蔬菜燉煮的珍珠麵，佐蝦蟹高湯與黃酒收尾，酒香細緻迷人。另有「BBQ 羊鞍・紅咖哩蜜南瓜・煙燻辣醬」1,480元+10%，紐西蘭羊鞍以香草檸檬醃製捲烤鎖住肉汁，淋上煙燻辣醬增添辛香，搭配紅咖哩蜜南瓜與芝麻醬，濃郁而不膩。
迎接草莓盛產季節的到來，台北晶華酒店即日起於館內多間餐廳與甜點外賣櫃同步推出多款草莓限定甜點，打造城市中最具儀式感的冬季甜點盛宴。去年首次快閃即造成排隊與搶購熱潮的韓國人氣甜點品牌「KITCHEN205」也將於1月22日至2月22日快閃回歸，帶來「經典草莓園蛋糕」以及「巧克力草莓蛋糕」與「冬日草莓帕妃」兩款新品，與台灣消費者一同透過味蕾感受當令美味。
上述兩款KITCHEN205蛋糕6吋1,980元、冬日草莓帕妃杯外帶2入組880元，以及由台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫設計的草莓甜點，每款380元起，即日起可於「晶華美食到你家」美食平台預購，位於酒店一樓的azie餐廳也同步推出冬日草莓帕妃單入搭配咖啡或茶的「冬日草莓帕妃午茶組」，每組780 元。
2026年迎新之時，Hotel MVSA 慕舍酒店偕同「世界最尊貴威士忌—大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌 (The Dalmore)」正式駐館 1F 大廳聯名酒莊品牌，晉升為橫跨七國八座酒莊的聯名版圖，同時以「MUSE Hotel Awards (MHA) 2025 品牌精品飯店金獎」的榮耀加冕，為慕舍劃下年度里程與新年序幕。即日起，慕舍酒店每日 21:00-22:00 (Wine O'Clock—Dalmore Time)，限額單杯品酩「大摩雪莉三桶 12 年單一純麥威士忌 (10ml/杯)」，住宿期間凡憑「入住房卡套」可依實際入住人數至櫃台領取，每人限領乙杯，限量供應，送完為止。
2026馬年春節即將到來，許多民眾早已提前規劃走春行程。看準返鄉團圓、闔家出遊與輕旅行需求，福容大飯店除了推出春節住房優惠，更是在除夕與春節期間規劃精彩表演與年節活動，陪伴旅客熱鬧迎新年。新的一年福容家會員回饋再升級！年度「環台集章」最高回饋999點；集滿10枚可兌換聯合住宿券。3月31日前消費滿3,000元即有機會獲得iPhone 17、歐來歐去循環式旅行團七日單人遊、萬元住宿券等大獎。
迎接金馬年，花蓮理想大地渡假飯店推出「躍馬迎春」春節系列專案，自2026年2月16日（除夕）至2月20日（初四）熱鬧登場。專案內容橫跨住房、餐飲、活動與公益聯名甜點，從三款主題住房、寵物友善旅宿、年菜外帶、尾牙春酒專案，到限定市集與節慶體驗，打造適合親子、好友、毛孩共度的新春假期。春節行程目前熱烈預訂中，邀請旅客與摯愛親友回到自然山水間，享受一場圍繞團聚與祝福的春節之旅。
農曆春節即將到來，為了迎接嶄新的一年，花蓮潔西艾美渡假酒店5樓宴會廳即日起至2月9日開賣「駿馬揚蹄 喜迎好運」圍爐宴，精緻專案每桌18,888元+10%起，可供6人團圓、尊榮專案每桌26,888元+10%起，可供10人團聚。凡預訂專案，可再享果汁暢飲、紅酒乙瓶，除夕當天更有摸彩環節，最大獎可獲得經典客房住宿券、探索廚房自助餐券，讓賓客能在春節沾沾喜氣過好年。
迎接春暖花開的節氣轉換，台北老爺酒店以「迎春饗宴」為主題，推出2026年第一季全新餐飲企劃。結合中華四大菜系、日本冬季珍饈與粵式養生煲湯，三間餐廳推出期間限定春季饗宴，展現經典與創新的完美交織。本季主廚團隊設計菜單，靈感取自春節、立春等節氣概念，結合地方食材與經典技法，推出多道專為早春設計的限定料理。在氣溫仍偏低的初春時節，一席暖湯熱鍋正是驅寒首選，無論是港式奶白湯底的煲湯、現煮安鱇魚小火鍋或東北酸菜白肉鍋，都帶來實在的溫暖時刻。
冷氣團來襲，全台體感溫度降至 10 度以下，此時就該來一趟御冬養生的療癒之旅。瀚寓酒店延續「臻味之旅」系列口碑，推出「暖心養生煲湯饗宴」住房專案，即日起至3月20日，凡預訂並連續入住菁英套房兩晚以上，每晚8,200元起，不僅獨享頂級酒店式公寓的一房一廳私密空間，更由「弈夢紅樓」款待價值 2,280元+10% 的「黃金老火煲湯雙人套餐」，主廚嚴選頂級食材，歷時近20小時分階段慢火燉煮，淬煉成蘊含精華滋補的金黃湯品。專案須於入住前3日完成預訂，就能在冷冽冬日裡，享受溫潤入魂的避寒奢華之旅。
因應近年新人對婚禮形式與宴客規模需求越來越多元，台北六福萬怡酒店於 2026 年推出不同的婚宴規劃，整合宴會場地、餐飲設計與婚禮服務，規劃三款主題婚宴專案，分別是以「每一天都可以是好日子」為概念、鼓勵新人依自身節奏安排婚禮日期的「日日好日婚宴專案」，以及偏好精緻小型婚禮或想要慶祝周年的「結婚周年 × 輕婚禮專案」，最後是追求完整規模與精緻體驗的「輕奢豐漾婚宴專案」，讓婚宴不再只有單一選項，而是能依人生階段與期待量身打造。
作為 2026年國際足總世界盃北美官方酒店合作夥伴，萬豪旅享家將帶領球迷一起，橫跨各大主辦國，在這場歷史性賽事期間提供卓越的住宿體驗，創造終生難忘的回憶。賽事期間，萬豪旅享家將憑藉旗下酒店陣容及精心策劃的球迷互動，透過沉浸式酒店住宿、全新萬豪旅享家Moments體驗、專屬套餐及獨一無二的周邊商品，為球迷打造獨特世界盃賽事體驗。隨著賽事臨近，更多精彩內容即將揭曉。萬豪旅享家在加拿大、墨西哥和美國的各主辦城市都擁有數十家酒店，將全程陪伴球迷，點燃足球熱情，串聯彼此。
