把北捷當自己家？黑衣男蹲角落「偷電煮泡麵」畫面曝 網看傻：太瞎

記者鍾昀軒／新北報導

北捷新埔站昨（9日）有一名男子攜帶快煮鍋、熱水壺在「偷電」煮麵。（圖／翻攝自threads@rui19980505）

北捷新埔站昨（9日）晚間驚見誇張一幕！有民眾拍下一名男子在捷運站內攜帶熱水壺、快煮鍋等家電，擅自使用插座「偷電」煮麵。清潔人員發現後緊急通知保全，直至保全到場後將插頭拔除並勸導其離站。畫面曝光後，瞬間掀起網友討論，直呼：「這也太瞎了吧！」針對這起誇張事件，北捷也做出回應了。

一名網友昨（9日）在社群網站threads上PO出一張荒謬照片，寫下：「究竟是快煮鍋煮熟泡麵先？還是保全來驅趕的快呢？」從畫面中可見，有一名戴帽子、穿黑衣的男子蹲在角落租借行動電源旁的插座，其身旁擺放了一個熱水壺、快煮鍋，其中，熱水壺還直接插上了插頭。貼文一出，引發網友熱議，「這也太瞎了吧」、「銀色那煮水的電子壺吧，還不是鍋子耶，白色的該不會是保溫鍋吧」。

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對此，北捷今（10日）也做出回應，於昨（9日）晚間8時許在捷運新埔站一名旅客未經許可，擅自以車站插座使用電煮壺，清潔人員發現後立即通報，並由保全人員到場拔除插頭，隨後旅客經勸導後拿走設備離站。北捷表示，目前正追查旅客資料中，後續將依大眾捷運法第大眾捷運法第五十條之一第一項第二款，「任意操控站、車設備」或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

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