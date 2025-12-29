把取餐區當免費自取區！外商OL狂偷外送餐點 「犯案理由」超傻眼

把取餐區當免費自取區！50歲外商OL狂偷外送餐點，「犯案理由」超傻眼。示意圖／鏡週刊

小偷防不勝防！現在不只錢財要妥善保管，就連外送餐食也要隨時緊盯。北京市朝陽區近日就接連發生多起外送餐點遭偷事件，令人咋舌。警方調查後發現，嫌疑人竟是一名打扮時尚的50歲外商OL趙某。對於頻頻偷餐點的原因，她辯稱「自己不會做飯」，才導致犯下偷竊行為。

根據陸媒《光明網》報導，趙某表示，她大學畢業後便進入外商公司工作，待遇不錯，近年來，隨著短影音興起，她開始從事自媒體事業，生意也做得風生水起，積累了不少積蓄。

趙某提到，自己至今單身，獨自居住在北三環附近的兩房住宅，上無老人需贍養，下無子女需撫養。然而，衣食無虞的她為何會去偷別人的外賣呢？24日上午11時許，趙某戴著帽子和口罩到朝陽區安貞附近的一個取餐區，一手拿著手機假裝打電話，在取餐區周邊徘徊，挑選自己要偷的目標，她鎖定了2份餐點，由於此時取餐的人較多，她先躲在一旁暗中觀察。

約2分鐘後，趙某見周圍人群減少，快步上前將手機放進口袋，拿走2份外賣，神情淡定地離開。事後，受害者發現餐點遺失後，立刻向安貞派出所報案。警方調閱監視器畫面，隨即鎖定趙某。

面對警方詢問，趙某起初裝作不知情，待警方出示相關證據後，她才辯稱，因為「不會煮飯」，才會在近期接連犯下6次偷竊事件。她也承認，自己曾多次在取餐架上偷取他人餐點，本來心存顧慮，但隨著偷竊次數增加，她的動作越來越熟練，最後甚至將外送取餐區視為「免費餐點自取區」。目前，趙某因涉嫌竊盜，已被朝陽警方依法採取刑事強制措施。



