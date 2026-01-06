把台人當盤子？好市多會費喊漲！眾人炸鍋衝「這國」申辦：有理由出去玩

生活中心／王文承報導

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多元、價格實惠、份量十足聞名，經常推出各式新品，深受消費者喜愛。不過，好市多宣布，自4月1日起將調整會員年費，一般會員使用的金星主卡將由1350元調漲至1500元，商業主卡從1150元調至1500元，商業副卡也由900元調高至1500元。消息曝光後，引發會員熱議，甚至出現「會員暴動」，有人更建議乾脆到日本辦卡，因為好市多會員全球通用，但此舉恐怕會面臨兩大不便。

廣告 廣告

好市多會費喊漲 眾人炸鍋衝這國申辦



一名網友在社群平台《Threads》上發文表示，台灣好市多會費調漲至1500元起跳，反觀日本好市多的年費僅需5280日圓（約新台幣1056元），好奇既然會員資格全球通用，「要不要乾脆去日本加入會員？」

貼文一出，立刻掀起網友熱議，不少會員抱怨連連，「薪水沒比人家多，什麼都比人家貴」、「台灣奧客太愛濫用退貨機制，才會漲價吧」、「好市多根本把台灣人當盤子，就算會費比日本、韓國、中國都貴，台灣人還是照樣擠爆」、「一堆人把吃過的東西拿去退，不漲也難」。

也有網友分享「實務解法」，指出可到沖繩申辦好市多會員，只要出示護照與飯店地址即可成功辦卡，「這樣每年就有理由去沖繩續約」、「為了會員費，明年決定衝沖繩」、「下次去日本一定順便辦好市多會員」，甚至日本在地的香港人粉專「玩轉沖繩 Kokoni Okinawa」也實測證實此方法可行。

不過，也有內行人提醒，跨國辦卡仍存在兩大問題。首先是續約限制，若日本會員卡到期，必須親自飛回日本，或透過日本官網續約，但需提供日本地址與電話，台灣櫃台無法協助跨國續約作業；其次則是使用限制，台灣好市多的「線上購物」與「加油站」系統，對外籍會員卡相容性不佳，經常出現無法綁定、無法感應或回饋失效等問題，實際使用上仍有不便。

更多三立新聞網報導

工作40年一場空！男掉入「1陷阱」秒破產痛哭：兩眼發黑 晚年人生崩盤

政府發錢了！租屋補貼最高5000元 申請人數破突9萬 最快入帳時間曝光

你領到平均值？全球城市月薪大洗牌！台北工資以「這數」超車北京、上海

台南隱藏版地標！這家店「招牌」紅到日旅客搶拍 當地人揭驚人真相

