把台日航線當國內線？起飛前50分才辦報到 駐日代表處示警了

我駐日代表處那霸分處今天發文指出，近日接獲國人來電，稱因看到手機APP提示，僅需起飛前40分鐘抵達登機口，他們未事先報到，結果被安檢口擋下，告知需先完成報到手續，這時距起飛僅剩50分鐘，已超過報到截止時間而被航空公司拒絕受理。那霸分處提醒，他們無法為未遵守時間規定者向相關單位提出特別要求。





台北駐日經濟文化代表處那霸分處於臉書粉專發文，指出近期接獲國人來電求助，旅客於那霸國際機場準備搭乘某航空公司航班時，因僅依手機 APP 提示需於起飛前 40 分鐘抵達登機口，未事先至航空公司櫃檯辦理報到。結果在安檢口被告知須先完成櫃檯報到手續，距離航班起飛僅剩約50分鐘，急忙趕赴報到櫃檯後，因已超過航空公司報到截止時間而遭拒絕受理，因此旅客要求本處致電航空公司提供特別協助。



那霸分處提醒，多數航空公司會在航班起飛前至少 1 小時關閉報到櫃檯，逾時即無法受理報到。旅客若錯過報到時間，只能改訂其他航班或重新購買機票。



此外，那霸分處指出，過去也曾有旅客搭乘郵輪至那霸旅遊時，因隔天早上睡過頭，錯過規定的下船入境手續辦理時間而致電求助。本處經洽詢入國管理局後，獲知入境審查人員於規定時段後即撤離，無法再返回為旅客辦理入境手續。



那霸分處提醒，旅日遊客遵守各項時間規定，並預留充足時間辦理報到、安檢與入境手續。並再次強調，他們不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求。

