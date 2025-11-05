「把台灣下一代的路愈走愈窄」 陳佩琪：此生永遠不要再投民進黨

陳佩琪直言，民進黨到底要把這個國家、社會惡搞撕裂到甚麼程度才肯罷休呢？「台灣人醒醒吧，此生永遠不要再投民進黨！」（圖／報系資料照）

台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城及政治獻金案，在今年9月以7000萬元新台幣交保。他的妻子陳佩琪時常在臉書發文分享他的近況，昨（4日）晚臉書發文表示，民進黨到底要把這個國家、社會惡搞撕裂到甚麼程度才肯罷休呢？「台灣人醒醒吧，此生永遠不要再投民進黨！」

陳佩琪於臉書發文指出，記得先生當市長時，很在意南門中繼市場的生意好不好，還常要她幫忙拍宣傳廣告，後來原大樓改建完畢，市場搬回原址，空出來的中繼市場，先生說規劃要讓東門市場改建時使用，結果中繼市場的地是中央的，中央說要收回自己使用，還說規劃都做好了，收回後沒三兩下就拆個精光。

陳佩琪續指，結果幾年過去了，一塊地空盪盪地晾在那裏，任憑風吹、日晒、雨淋兼長野草，反正寧願再怎麼廢，就是不讓台北市使用，那天餐桌上跟先生談到這個不由得火冒三丈，另一件更氣的是，為了卡他大巨蛋的開幕，一個防火避難設備的審查章不蓋就是不蓋，拖了1年10個月，「直到他們自己台北市長選輸了，才心不甘情不願蓋了章、讓下一任新市長去開幕…這兩件事情，當時的內政部長和行政院長是誰，大家可以去查一下。」

陳佩琪直言，民進黨的黑心和邪惡真不是一般人能夠想像的，他們的眼界、肚量和心思就只有這樣，就是他們自己的權位和利益，不只對付先生主政的台北市，甚至在中央掌權後，把台灣下一代的路愈走愈窄，愈走愈困難，民進黨到底要把這個國家、社會惡搞撕裂到甚麼程度才肯罷休呢？「台灣人醒醒吧，此生永遠不要再投民進黨！」

