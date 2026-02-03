即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

「國共兩黨智庫論壇」今（3）日於北京登場，國民黨副主席蕭旭岑率團前往，他更稱雙方就旅遊、產業、環境、永續發展等進行交流，不觸及政治性議題。然而，中國國台辦主任宋濤指稱，兩岸關係將「家國團圓」，甚至表示「堅決反對台獨」，維護台海和平。對此，陸委會主委邱垂正痛批，國民黨執意迎合中共，深表遺憾。

邱垂正表示，陸委會稍微看了宋濤的談話，「基本上我們覺得這個談話不友善、也不單純，聽起來就像是在訓話，而不是交流」，當前兩岸關係比較嚴峻，近年來中國對台灣的複合性施壓，不僅軍機擾台、外交打壓、社會滲透、灰色地帶侵擾，一連串認知作戰，還有對我國軍、檢察官以及一般人民，進行跨境鎮壓、長臂管轄，這些不友善的做法，步步進逼、持續極限施壓。

廣告 廣告

此外，邱垂正示警，國人前往中國風險不斷提高，不管是意外失蹤、被盤查、被拘禁，或是遭法律限制人身自由，數量都快速增加。去（2025）年有221個案件，相較2024年55位，多了整整4倍，由此可見國人風險明顯提升。

快新聞／把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊

國民黨副主席蕭旭岑。（圖／民視新聞資料照）

近期中共軍方高層大清洗，邱垂正痛批，國民黨無視中國對台敵意仍有增無減，也無視兩岸關係更加嚴峻，仍然執意迎合中共，以所謂「九二共識反對台獨」共同政治基礎進行論壇，他深表遺憾。

至於國民黨主席鄭麗文說，今年上半年將與中國國家主席習近平會談，邱垂正則重申，國內任何政黨或團體赴中交流，一定要遵守現行兩岸條例及其他相關規範，同時希望秉持對等尊嚴，不要預設前提，共同維護國家主權尊嚴、國家利益。

原文出處：快新聞／把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊

更多民視新聞報導

南投縣府硬在名間蓋焚化爐「毀茶鄉」？農業部長陳駿季強硬表態了

柯志恩竟被噴慘！賴瑞隆硬起來了 全面開火「這些議題」還嗆養網軍

蔡英文海巡驚見「加3台味」義大利麵 神回1句網怕爆拒絕！

