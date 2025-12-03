把台灣寫中華民國遭扣分 校方稱出題無涉國家認同

高雄市國立岡山高中學生，日前在社群軟體Threads中貼文稱在試卷寫上「中華民國」卻被扣分數，掀起網友廣大討論。（本報資料照片）

國立岡山高中三年級學生在Threads貼文，表示在公民期中考其中一題答案為「台灣」寫上「中華民國」，卻被扣分，校方3日澄清，因學生答題內容與標準答案相異，當下僅以紅筆圈起不計分，經公民科教學小組討論後即給分，強調出題並未涉及國家認同議題，已在課堂上向學生清楚說明。

據學生公布的考卷，在「現代社會與經濟」題組中表列美國、中國、日本、台灣、新加坡與韓國2023年經濟指數，學生於答案卷中填上「中華民國」，遭閱卷老師以紅筆圈起打上「？」並且不計分。學生1日得知後，不滿地發文稱「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」。

貼文引發網友熱議，網友質疑老師「不承認中華民國是灌輸台獨意識形態」，但也有人提出「題目上寫台灣，答題就應答台灣，這樣寫單純是找碴」。貼文學生留言補充，中華民國與台灣是泛指同一個政治實體，就如同美國與美利堅合眾國相同，認為題目設計不夠精確。

校方昨回應，因出題與閱卷老師不同人，該題考試正確答案應為「台灣」，閱卷老師為求謹慎，僅圈起未計分，並於1日下午課堂公布考試結果當下，就承諾會將此題帶回教學研究小組向出題老師及同科老師討論，以統一計分標準。

校方表示，經確認該題重點在於經濟指標理解，而非國家認同議題後，隨即修正計分，同日就向該學生說明，但在老師通知前，學生已發出貼文。不過，校方坦承此事已影響學生心理，並低估貼文討論程度。