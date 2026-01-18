「把台灣賣給中國或美國都是賣台」 柯文哲喊話賴清德：不要當賣國賊

民眾黨創黨主席柯文哲。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 台美關稅談判出爐，最終關稅降至15%不疊加，民間對美投資2,500億。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（18）日驚人發言，他直言「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國」，柯文哲也敬告總統賴清德不要當「賣國賊」。

他表示，日本對美投資金額為5,500億，台灣則為5,000億，若僅從數字比較，容易忽略經濟體量差距，日本經濟規模約為台灣的5倍，兩者不應直接對比。

柯文哲指出，更值得關注的是，台灣這5,000億的投資，依美方要求將高度集中在半導體產業，而半導體並非單一企業或單一世代的成果，而是「幾代台灣人累積下來的家本」。

他進一步說明，半導體產業極度耗電，台灣卻是全球少數電價偏低的地區之一，但台灣並非能源資源豐富的國家，長期以來電價之所以能維持低檔，是仰賴政府補貼與公共體系維護。他直言，台灣半導體產業能夠發展到今日規模，等於是「全台灣人民一起補貼這個產業」，以傾全國之力支撐其成長。

柯文哲表示，正因如此，半導體不只是產業政策的成果，更承載著全民長期付出的代價與風險，在討論對外投資與談判條件時，必須格外謹慎。

柯文哲也談到自己在羈押期間的反思，直言「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國」，他強調，任何形式犧牲台灣核心利益的作法，都不應被合理化。最後，他也點名表示，賴清德「不要當賣國賊」。

