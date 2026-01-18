把台灣賣給美中「都是賣國」柯文哲：賴清德不要當賣國賊

民眾黨創黨主席柯文哲18日出席「松信夥伴見面會」。（袁茵攝）

台美關稅15％不疊加拍板定案，將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，由台灣企業直接自主投資2500億美元，另政府銀行融資信保支持2500億美元。民眾黨創黨主席柯文哲今（18日）批評，半導體產業是好幾代台灣人累積下來的家本，「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，賴清德（總統）不要當賣國賊！」

民眾黨18日下午舉辦「2026松信夥伴見面會」，與會者包括柯文哲、黨主席黃國昌、台北市議員張志豪及林珍羽，以及有意挑戰市議員選舉的許甫、吳怡萱等人。

面對台美關稅議題，柯文哲表示，日本要投資5500億美元，台灣是5000億美元，但日本經濟體是台灣5倍，然而台灣付的錢卻差不多，所以不能這樣比，況且台灣的5000億美元，美國大概會要求是以台積電為代表的半導體產業，這是幾代台灣人累積下來的家本。

柯文哲提及，半導體產業非常耗電，台灣之所以做得起來，是因為台灣的電是全球倒數便宜的，然而台灣並非能源豐富國家，長期以來電力是國家在補貼、維護，半導體能發展起來，也等於是全台人民補貼該產業，傾全國之力補助半導體產業才做到這樣。

話鋒一轉，柯文哲說，「我講實話又要回去坐牢，但這句話出去一定是標題，把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，所以賴清德不要當賣國賊！」

