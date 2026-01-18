「把台灣賣給美國也是賣國！」 柯文哲嗆賴清德：別當賣國賊！





賴政府自豪表示，台美透過協商，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係，被在野黨質疑台積電變「美積電」。民眾黨創黨主席柯文哲18日狠嗆賴清德，「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，所以賴清德不要當賣國賊！」

柯文哲表示，日本要投資5500億美元，台灣是5000億美元，可是日本經濟體是台灣5倍，所以不能這樣比。再者，台灣5000億美元，美國大概會要求是以台積電為代表的半導體產業，這是幾代台灣人累積下來的家本。

柯文哲指出，半導體產業非常耗電，為何做得起來？台灣的電是全球倒數便宜的，問題是台灣不是能源豐富的國家，長期以來，電是國家在補貼、維護。半導體能發展起來，等於是全台人民去補貼這個產業，因為耗電，但電很便宜，台灣電就不應該這麼便宜。換言之，就是用傾全國之力，補助半導體產業，才能做到這樣。

柯文哲幽默的說，「我講實話，又要回去坐牢！但這句話出去一定是標題。」

柯文哲狠嗆「把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，所以賴清德不要當賣國賊！」

