「把台灣賣給美國也是賣國」 柯文哲談台美關稅：賴清德不要當賣國賊

民眾黨創黨主席柯文哲今（18）日出席台北市黨部支持者見面會，對於台美關稅談妥，柯文哲說，「講實話又要回去坐牢」，但他認為，把台灣賣給中國是賣國，但把台灣賣給美國也是賣國，「（總統）賴清德不要當賣國賊。」



柯文哲表示，日本要投資美國5500億，台灣是5000億，可是日本的經濟體是台灣的5倍，所以不能這樣比，美國要求的台灣5000億是半導體產業，這是幾代台灣人累積下來的家本，半導體產業非常耗電，台灣的電費是全世界倒數便宜的，但台灣不是能源豐富的國家，所以長期都是由國家補貼、維護的。因此，台灣的半導體可以發展起來，是全台灣人民去補貼這個產業的。



民眾黨主席黃國昌也說，台灣整個島的人支撐半導體產業發展起來，好幾代的台灣人流血流汗支撐這個產業以後，現在賴清德政府說40%要移到美國，光聽這個心情就已經很沉重，但行政院長卓榮泰卻說這是全壘打，這是不是自我角色認知錯誤，他到底是中華民國行政院長還是美國商務部長？







