【看見泰國 VisionThai】一段外國遊客誤闖泰國喪禮的影片在社群媒體爆紅，短短數日獲得280萬次觀看。這起發生在洛坤府(Nakhon Si Thammarat)的溫馨插曲，不僅沒有造成尷尬，反而成為泰國人好客文化的最佳寫照，在網路上引發熱烈討論。

把喪禮當美食街 遊客誤闖主人展現泰式好客（來源：影片截圖）

1月31日傍晚，兩名外國遊客在洛坤府夜市附近閒逛時，看到一處搭起帳篷、擺設圓桌並供應餐點的場地，誤以為是美食廣場而走了進去。他們坐下後四處張望尋找菜單，還詢問工作人員這是否為美食廣場。當場協助招待的家屬Charantorn才告知他們，這其實是一場喪禮。

廣告 廣告

根據泰國傳統，喪禮通常持續數日，家屬會準備食物和飲料招待前來弔唁的賓客，以表達謝意並為往生者積功德。由於這場喪禮恰好在夜市旁、且已故者弟弟經營的咖啡廳附近舉行，加上正值晚餐時間，圓桌上擺滿各式菜餚，難怪遊客會誤會。

當遊客得知這是喪禮而非餐廳時，臉上露出震驚表情，立刻起身道歉並準備離開。然而主家堅持請他們留下用餐，並端上泰式奶茶、粉紅奶和泰式油條(pa thong ko)等點心。Charantorn在影片中笑問，「他們以為這是自助餐嗎？」隨後仍請家人繼續招待這兩位意外的訪客。

把喪禮當美食街 遊客誤闖主人展現泰式好客（來源：影片截圖）

更有趣的是，隔天2月1日又發生類似情況。三名來自荷蘭的遊客走進同一場喪禮，詢問是否能點冷飲和調酒。當得知這是喪禮後，他們同樣感到驚訝，但主家再次熱情款待，端上五盤菜餚包括咖哩等料理。遊客們表示願意付費，但家屬婉拒收取任何費用。

Charantorn將這兩段經歷拍攝成影片上傳至Facebook，迅速引發熱烈迴響。網友紛紛稱讚主家展現了泰國人的善良與包容，認為這正是泰國文化精神的體現。也有部分網友質疑遊客是否真的不知情，只是想蹭免費餐點，建議家屬不應鼓勵類似情況。

Charantorn事後表示，這些外國遊客離開前都表達了感謝，並說這次經歷讓他們深刻感受到泰國人的熱情好客，將成為旅程中最難忘的回憶。

核稿：陳韋如

封面來源：影片截圖

更多VISION THAI看見泰國報導

2026最新穿搭「泰服搭牛仔褲」顛覆傳統 穿出最潮泰味

曼谷拍照地圖：5個非寺廟絕美街拍點 解鎖泰服牛仔穿搭！

