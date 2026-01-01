把地中海的飲食文化裝進皮塔裡：紐約爆紅「Miznon」臺灣首店開幕：從整顆火烤花椰菜、羊腹肉串背後的街頭日常

風靡紐約、巴黎與倫敦的現代地中海料理品牌「Miznon」正式插旗臺灣。由以色列米其林星廚 Eyal Shani 創立，餐廳不僅是全球最知名的皮塔餅（Pita）品牌，更代表一種自由奔放的飲食生活態度。臺北首店由以色列籍主廚 Yuval Rajmiel 坐鎮，融合臺灣在地鮮度與地中海火烤工藝，帶來焦糖牛胸肉、炸紅玉雞等驚艷風味，期望透過「一口（BITE）」的爆發力，感受最道地的特拉維夫街頭日常。

延伸閱讀：

首間全天候餐廳！「臺虎臺南」進駐西門商圈：120坪空間串聯咖啡、啤酒的城市日常





廣告 廣告





把整座地中海街頭日常裝進皮塔餅

在健康飲食當道的時代，地中海料理成為最具代表且知名的飲食方式，同時也代表對於食材生命力的極致追求。「Miznon」自2011年在以色列特拉維夫誕生以來，便打破了精緻餐飲的界線。創辦人兼主廚 Eyal Shani 曾說：「把街頭靈魂放進皮塔裡」，而這句話也成為品牌的精神所在。而所謂的靈魂，是火烤後的焦香、新鮮香草的清脆、以及頂級橄欖油交織出的原始動力。

亞洲在新加坡之後，「Miznon」便擴張版圖，並把重心放在臺灣。在臺灣駐店主廚 Yuval Rajmiel 眼中，餐飲市場對多元風味的包容度極高，且在地食材的品質令人驚豔。臺北首店就選址於東豐街，期望將地中海那種「直覺、率性、不造作」的用餐氛圍，完整移植到臺北。

Yuval Rajmiel

來自以色列特拉維夫的主廚 Yuval Rajmiel，擁有橫跨以色列與歐洲的廚藝背景，曾在德國米其林一星 Astrein 與二星 Vendôme 的高強度環境中磨練技術，也累積過完整的街頭與餐廳廚房經驗。對他而言，料理不在於複雜，而在於是否忠實呈現食材本身。他習慣每天走進市場，用氣味與觸感選擇當天的蔬菜與香草，讓料理回到直覺與現場。這樣的節奏，使他能在 Miznon 同時掌握快速、直接的皮塔文化，以及夜晚以分享為核心的地中海餐桌。2025 年，Yuval 成為 Miznon 台灣首位主廚，也把這份來自街頭、又經過星級淬鍊的料理狀態，帶進台北的日常。









讓街頭節奏走進餐廳裡

「Miznon」在不同城市會保留相同的空間基礎，但不複製場景。多倫多店鋪使用當地製作的長凳與牆面裝置，讓空間更接近社區日常；墨爾本則透過材質與光線的轉換，回應城市本身的節奏；倫敦 Soho 分店保留經典瓷磚與橄欖綠色調，將品牌嵌進老街區的肌理之中。臺北首店選擇以街頭感的壁畫作為外觀，外牆本身就成了街景的一部分。

室內則以開放式廚房為中心，料理在空間中被完整地看見，火焰的溫度、廚師的動作與聲音，構成用餐過程的一部分。特別的是還以當日使用的蔬果作為裝飾，佈置在窗台、吧台抑或是餐桌上。室內牆面則保留下手工塗抹的痕跡，燈具與管線沒有刻意隱藏，桌椅與吧台以木質與金屬為主，使用感清楚，也不追求整齊。深綠色人字形瓷磚沿著牆面鋪展，成為空間裡最穩定的背景，讓視線自然回到桌上。





從尊重食材原始樣貌出發的菜色

因為開放式廚房的設定，因此能親眼看見這裡完全沒有複雜的低溫烹調或過度塑形的盤飾。Chef Yuval 表示，料理的本質是「處理」與「提升」。他幾乎每日造訪臺灣在地市場，透過觸摸、嗅聞來理解季節的變化。對他而言，高品質並不等同於昂貴的松露或魚子醬，而是剛摘下、飽滿的番茄，又或者是帶有陽光氣息的一束束香草。對食材的尊重，也具體呈現在其招牌的「BITE」（一口）哲學中。咬下的溫熱、軟Q且充滿麵香的皮塔餅時，感受到的是食材間的化學反應。慢燉牛胸肉油脂化開的甜味，或者是鷹嘴豆泥如同奶油般絲滑的質地，這股味道的爆發力不需要繁瑣的解釋，只要吃一口，就能理解品牌所強調的「生命力」。

Lamb kabab 羊肉烤串

Miznon 堅持使用 100% Lumina 羊腹肉(belly)，其油脂分布最均衡、肉質最柔軟，也是地中海烤肉料理最經典的香氣來源。 烤製時，羊腹肉在炭火上微微起泡，油脂滴入木炭、瞬間迸出自然煙燻味，帶出深層的香氣。以更 street-style 的方式呈現：熱皮塔包入羊肉球、醃菜、番茄與辣醬，將炭烤羊肉的原始香氣濃縮在一口之中。 主廚Yuval 說：「吃過這一口，你才會了解什麼叫 BITE。」這道菜的風味直覺、粗獷卻精準，完全展現 Miznon 最純粹的地中海靈魂。

Candy Brisket 焦糖牛胸肉

Miznon 全球熱銷的人氣料理「焦糖牛胸肉」皮塔，是米其林星級主廚 Eyal Shani 的代表作品之一，將以色列街頭風味與現代料理技法完美融合，在紐約、巴黎、墨爾本等城市皆深受喜愛。其核心靈魂來自費時製作的「隔夜焦糖牛胸肉」，以低溫慢燉方式讓牛腩軟嫩至入口即化，並透過焦糖化工序呈現甜鹹交織、香氣濃郁的迷人風味。完成的牛胸肉盛入 Miznon 經典的溫熱皮塔餅中，搭配塔希尼醬、新鮮蔬菜與酸香配料，使整體層次更加立體平衡。 這道料理不僅展現地中海飲食文化的自由與奔放，也象徵 Miznon 對食材、街頭文化與料理創意的獨到詮釋。

Kaved Liver 紅玉雞肝

Miznon 的 Kaved Liver 皮塔是一道深受全球食客喜愛的招牌料理。Kaved 在希伯來語中意為「肝臟」，這道作品以新鮮雞肝搭配青蔥在高溫煎台上快速煸炒，僅以鹽與黑胡椒調味，火候拿捏精準，使雞肝呈現近似鵝肝般柔滑、細緻的質地，同時保留微焦帶香的迷人風味。 完成後的雞肝被盛入 Miznon 經典的溫熱皮塔餅中，搭配塔希尼醬、辣椒與新鮮番茄、洋蔥，形成濃郁、辛香、爽脆交織的多層次口感。這道皮塔常被視為 Miznon 最具驚喜性的菜色之一，甚至連平時不吃內臟的食客也經常被它征服，成為品牌最具代表性的風味體驗之一。









「Miznon」臺北店的另一大特色，在於其隨時段切換的飲食節奏。主廚認為午餐應該是俐落、充滿能量且輕快的，因此午間菜單圍繞著八至九款精選皮塔餅展開，讓忙碌的都市人在簡短的休息時間內，能透過一份紮實且層次豐富的皮塔餅獲得慰藉。當夜幕低垂，東豐街的燈火亮起，「Miznon」則化身為溫暖的餐酒聚落。晚間時段強調的是「共享（Sharing）」，餐點轉變為更多元的分食料理與以色列精選酒款。這裡沒有正式西餐的拘謹，取而代之的是開放式廚房傳出的音樂、廚師與顧客間的自然互動，每一道菜都成為交流的媒介。這正是地中海飲食文化的真諦：圍繞著餐桌，分享生活片段，找回與人的連結。

Hummus! 鷹嘴豆泥

鷹嘴豆泥(Hummus)是中東飲食文化中最具代表性的經典，看似簡單，卻是一道對廚師基本功要求極高的料理。 主廚說：「Hummus 必須非常 creamy，不可以有皮，也不能有熱氣蒸出的粗糙感。」Miznon 忠於傳統做法，將鷹嘴豆煮軟，加入tahina(芝麻醬)、大蒜、檸檬汁與冰水細緻攪打。而冰水是主要關鍵，可讓整體保持細滑乳化、顏色明亮。最後加入少量自製辛香醬、harissa(北非辣醬)、新鮮紅洋蔥，淋上高品質橄欖油，再添上以低溫煎至柔軟的整顆鷹嘴豆，堆疊出多層次口感。 簡單、直接、天然，是 Miznon 餐桌最不能少的靈魂起點，永遠讓人想再舀下一口。

Jerusalem Mezze 耶路撒冷 Mezze

耶路撒冷 Mezze 花園拼盤 是一道色彩繽紛、層次豐富的中東經典料理，融合新鮮、醃製與烹飪食材，展現地中海飲食文化的奔放與多元。拼盤中以明亮爽口的黃瓜番茄沙拉開場，搭配鹹香醃橄欖與柔軟細緻的雞蛋，並以濃郁滑順的塔希尼醬增添堅果香氣。 而外酥內軟的鷹嘴豆球(Falafel)則作為靈魂主角，帶來香料與口感交織的驚喜。整道料理以清爽、濃郁與酥脆三種風味軸線交錯，兼具視覺美感與營養平衡，是早午餐、午餐或分享開胃菜的理想選擇，也最能體現中東料理自由、直覺、熱情的魅力。

Fatty Lamb kabab 肥羊烤肉串

Miznon 堅持使用 100% Lumina 羊腹肉(belly)，其油脂分布最均衡、肉質最柔軟，也是地中海烤肉料理最經典的香氣來源。 烤製時，羊腹肉在炭火上微微起泡，油脂滴入木炭、瞬間迸出自然煙燻味，帶出深層的香氣。 晚間版 Fatty Lamb kabab 串烤羊肉上桌時仍帶著溫暖炭香，配上芝麻醬、番茄泡沫與自製辣醬， 風味立體、辛香明亮。羊肉的油脂被炭火「喚醒」，肉汁滑順而乾淨，是 Miznon 夜間料理中最具力量的一道。

Sac de coq bag of chicken in French. Herbs and fried potatoes 袋裝法式雞肉、香草和炸馬鈴薯

道料理清爽且風味明亮，以雞胸、雞腿與雞翅三種部位組合，在高溫鐵板上煎出金黃焦香，煎好後與香草、蔥、蘿蔔等輕拌，鹹香而輕盈，乾淨俐落地展現雞肉原本的鮮甜與香草氣息。 Yuval 笑說：「你也可以加點辣。我非常喜歡辣，這很地中海。辣能把味道打開，真的很重要。」因此，Miznon 也特別準備了 四種辣味配料，讓這道料理可依個人口味提升風味：chili sauce(辣椒醬)、harissa(北非辣醬)、pickled pepper(醃辣椒)及pickled chili(醃小辣椒)。









臺灣限定料理：炸紅玉雞、週五「哈拉麵包」

為慶祝「Miznon」臺北店開幕，特別推出了「炸紅玉雞皮塔」，將臺灣引以為傲的優質雞肉結合地中海香料，呈現出僅在當地才能品嚐到的獨家美味。此外，店內也保留了以色列的文化及儀式感，例如每逢週五限量供應的「Challah」（哈拉麵包）。在猶太文化中，這款編織麵包象徵著祝福與團聚，撕開麵包的瞬間，代表著「家」的歸屬感。此外，菜單中如「Harmie」這類源自摩洛哥猶太家庭的紅醬烤魚，以及被暱稱為媽媽口味的「Tatami」甜點，都傳遞出食物是種文化語言的核心概念。

Schnitzel! 炸紅玉雞腿

Schnitzel 是全世界最具共通性的家常料理之一，無論是在以色列、阿根廷、東歐，或在亞洲家庭的餐桌上，都能找到它的身影。主廚說：「亞洲版本多半是豬排，例如日本的 Sando；奧地利有維也納炸肉排；而以色列有屬於自己的 Schnitzel。」而在台灣，這道料理變得更加獨特，Miznon 特別保留雞腿骨，打造僅限台灣門店的 「帶骨 Schnitzel」，既保留肉汁，也呈現更具存在感的外觀。 選用來自日月潭的放養雞，以黑茶、玉米與香草飼養，肉質天然、香氣乾淨、口感厚實，以薄粉裹衣油炸至酥脆金黃，巨大的尺寸完全覆蓋整個餐盤，只有一種形狀、一份份量，簡單且純粹。





















Miznon

營業時間：午間11:00～15:00、晚間：17:00～00:00

（每週一公休，如遇特別節日或活動將另行公佈營業時間與店休日）

臺北市大安區樓東豐街53號1樓

inline https://inline.app/booking/miznon

FB ／IG

延伸閱讀：

高雄預約困難餐廳「鮨毅」，以七成熟食翻轉 Omakase 的刻板印象：鴨肝牛肝菌炊飯、靜岡白鰻打造屬於南方的季節餐桌

SDGs永續目標｜關於 Fine Dining 的永續未來：從餐桌出發的革命與藍圖

臺北自然酒吧「廟東食肆」開幕：從台味小食、選物、策展到一場優化日常的溫柔革命

《星廚之戰》料理這邊吃得到： 「Will’s Teppanyaki」五週年菜單把棺材板、鼎邊銼等臺灣小吃轉化為當代鐵板料理

專訪｜《星廚之戰》華麗評審陣容：「態芮」何順凱、「大三元」吳東璿，只有真實沒有劇本的料理競賽

「COAST」聯手泰國六大米其林星廚推出「泰味新境」套餐，曼谷預約困難名店一站集結

莫爾頓牛排館12月限定！全球四大珍稀和牛夢幻登場

「茹絲葵 Ruth’s Chris」迎來六十週年：以紐奧良的香料與熱盤再現經典牛排傳奇

新莊「赤虎燒肉」全新亮相，以昆布牛排、月見牛五花兩款日本流行吃法重新演繹吃肉的樂趣

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 成都火鍋傳奇「馮校長老火鍋」1/3正式登臺！主打三輕三重哲學：復刻正統川味、招牌紅寶石鴨血、限量現切台灣牛必點推薦

● 把地中海的飲食文化裝進皮塔裡：紐約爆紅「Miznon」臺灣首店開幕：從整顆火烤花椰菜、羊腹肉串背後的街頭日常