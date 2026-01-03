把大巨蛋當奧運唱 蔡依林曝底台風景「坐電動車、手推車狂奔換場」
華語天后蔡依林在台北大巨蛋的演唱會完美落幕，昨（2）晚碼釋出後台花絮，只見蔡依林一下台就搭上工作人員的電動車，被送到其他舞台，不過在緊張氛圍下，天后依舊氣定神閒。而面對歌迷要求「加場」，蔡依林無奈回應大巨蛋今年檔期已經滿了，加上高雄場時間無法配合，因此今年沒有加場計畫。
誰還困在大巨蛋出不來？天后忙換場仍氣定神閒
天后蔡依林一下台，立刻搭上工作人員的電動車，火速前往 換裝，在舞台底下穿梭換場爭分奪秒，好幾名工作人員狂奔起來，有人拿水、有人護著Jolin安全。蔡依林也坐在藍色手推車上被送到其他舞台，不過在緊張氛圍下，天后依舊氣定神閒超優雅！
「1原因」今年暫無加場計畫 下一站3月深圳登場
蔡依林斥資九億打造的三場巡演完美落幕，根本把大巨蛋當奧運唱，被譽為是「大巨蛋天花板」。2號她分享後台轉場的花絮，羽球天后戴資穎都大讚台上台下都好好看，歌手曾瑋中則直呼竟然在後座喝水都這麼chill，以為會忙到爆炸。還有大批歌迷留言說，「妳害我們塞車了，現在困在大巨蛋還沒出來」，更敲碗要看後台紀錄片！
只有蔡依林才能超越蔡依林！是否有機會在國內加場演出，天后無奈回應大巨蛋今年檔期已滿，加上高雄場時間無法配合，暫時沒有加場計畫。而她下一站是3月在中國深圳演出，儘管部分場館有限制，但針對演出她還是全力以赴。
