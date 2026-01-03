把大巨蛋當奧運唱！蔡依林洩底台風景 「坐手推車換場」幕後畫面公開

娛樂中心／林昀萱報導

蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，精彩演出加上超狂道具被封為「大巨蛋天花板」。2日她也分享後台轉場的花絮，吸引6.9萬人按讚。

蔡依林2025年底首登台北大巨蛋舞台，連舉辦三場大型演唱會，斥資高達超驚人震撼的9億元打造規格，從公牛繞場到30公尺巨蟒裝置接連登場，視覺效果掀起熱烈討論，演唱會才剛落幕眾人就敲碗她盡快再攻蛋。

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會台北站。（圖／凌時差提供）

演唱會落幕後，蔡依林2日加碼釋出「底台風景」，公開演唱會後台轉場的花絮。只見她一下臺就搭上工作人員的電動車，由其他工作人員緊跟狂奔、遞水護送；或是坐在手推車被送到其他舞台，不同於現場緊張氣氛蔡依林一路都相當優雅，甚至還邊喝著水幽默喊著「快回家囉，塞車」，逗樂一票網友。

蔡依林釋出後台轉場畫面。（圖／翻攝自蔡依林IG）

面對粉絲敲碗加場，蔡依林透露大巨蛋今年檔期已滿，加上高雄場時間無法配合，暫時沒有加場計畫，下一站將於3月在深圳登場。至於是否還有其他城市規劃，她表示不僅要配合場地檔期，也必須考量能否容納這些巨型道具；儘管部分場館在呈現上勢必有所限制，她仍希望維持巡演的核心理念，盡力打造同樣規模與效果的演出。

